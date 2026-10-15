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Fudbaleri Kopenhagena pobedili su večeras na svom terenu Bragu 3:0, u utakmici prvog kola Lige konferencija.

Kopenhagen je poveo golom koji je Mohamed Eljonusi postigao u 49. minutu, a pobedu je obezbedio dvostruki strelac Andreas Kornelijus golovima u 79. i 86. minutu.

Fudbaler Brage Rikardo Orta postigao je gol u 63. minutu, ali je posle upotrebe VAR tehnologije pogodak poništen zbog ofsajda.

Kopenhagen će u drugom kolu 22. oktobra igrati u Beogradu protiv Crvene zvezde, a Braga će dočekati Gent.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport

Fudbaleri Brajtona pobedili su na svom terenu Žalgiris 4:0.

Dvostruki strelac bio je Žoržinjo Ruter, koji je postigao golove u 41. i 53. minutu na asistencije Ibrahima Osmana. Ruter je bio asistent do Džeka Hinšelvuda kod drugog pogotka, u drugom minutu nadoknade prvog poluvremena.

Četvrti gol za engleski tim postigao je Met O'Rajli u 67. minutu U drugom kolu Brajton će igrati na gostujućem terenu protiv Jabloneca, a Žalgiris če dočekati Bran.

Fudbaleri ;Atalante pobedili su u Bergamu Pafos 3:1.

Domaći su poveli golom Elifa Elmasa u prvom minutu na dodavanje Đakoma Raspadorija, koji je udvostručio prednost u 18. minutu iz jedanaesterca.

Treći gol postigao je Đanluka Skamaka u 44. minutu, a konačan rezultat postavio je Bijel u 88. minutu.

U sledećem kolu Atlanta će dočekati Ajaks, a Pafos će na svom terenu igrati protiv Rige.

Fudbaleri Hartsa odigrali su u Edinburgu nerešeno 1:1 protiv Nordsjelanda.

Domaći su poveli golom Ojsina Mekintija u 33. minutu, a bod danskoj ekipi doneo je Niklas Rejker u 86. minutu.

Škotska ekipa će u drugom kolu igrati u Turskoj protiv Trabzonspora, a Nordsjeland će dočekati CSKA iz Sofije.

U ostalim utakmicama ;Sint Trojden je na svom terenu pobedio Iberiju 2:0, a Tvente je u Holandiji pobedio Tun 1:0.

Frajburg je kao domaćin pobedio Jablonec 3:2, a Bran je u Bergenu pobedio Linkoln 2:1.

Ranije danas Monako je u Sofiji pobedio CSKA 2:1, Panatinaikos je u Atini pobedio Borac iz Banjaluke 2:1, a Krajova je kao domaćin odigrala nerešeno 1:1 protiv Hetafea.

Egnatija je u Tirani odigrala nerešeno 1:1 protiv Mitjilanda, a Gent je na svom terenu pobedio Arhus 1:0.

Trabzonspor je u Tampereu pobedio Kups 4:2, a Mjelbi je u Helsinborgu pobedio Inter Eskalades 2:0.

Hajduk je u Splitu pobedio Ajaks 2:1, Riga je na svom terenu odigrala 1:1 protiv Kairata, a Lugano je kao domaćin pobedio Crvenu zvezdu 3:2.