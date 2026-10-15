SKANDALOZNE SCENE U SPLITU: Torcida priredila horor koreografiju - odjekivalo jezivo skandiranje
Hajduk je na Poljudu pred više od 31.000 gledalaca prvi put posle 16 godina igrao grupnu fazu evropskog takmičenja, a poveo je u 37. minutu kada je strelac bio Abduli Sanjang Bambe.
Ajaks je izjednačio u 53. minutu golom Devija Klasena, a pobedu Hajduku obezbedio je Martin Šotiček pogotkom u 55. minutu.Utakmica je u 77. minuta bila prekinuta na 12 minuta pošto su navijači Hajduka napravili bakljadu. Za to vreme igrači su se vratili u svlačionice.
Kako su preneli hrvatski mediji, uoči utakmice Splitom su odjekivale antisemitske i ustaške parole.
Tokom kortea navijačke grupe Torcida deo navijača skandirao je parole kojima se veliča nacizam i ustaštvo i poziva na nasilje prema Jevrejima.
Kako je prenela Slobodna Dalmacija, iz povorke su se čuli povici "Gazi, gazi, gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj, Adolfe".
Okupljeni su uzvikivali i "Ajmo, ajmo, ustaše".
Hajduk će u sledećem kolu 22. oktobra igrati u Švajcarskoj protiv Tuna, a Ajaks će dočekati Atalantu.