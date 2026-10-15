ROSONERI SILNI U AUSTRIJI: Milan ubedljiv na gostovanju protiv Salcburga, Bajer u Poznanju ubedljiv protiv Leha u LE
Fudbaleri Milana pobedili su na gostovanju Salcburg sa 4:0, u utakmici drugog kola ligaške faze Lige Evropa.
Het-trik u pobedi Milana postigao je Alfađo Sise, koji se u strelce upisao u 15, 32. i 49. minutu, dok je konačan rezultat postavio Gonsalo Ramos u 72. minutu.
Srpski fudbaler Strahinja Pavlović igrao je za Milan do 82. minuta, a italijanski klub je minut kasnije ostao sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Filipu Teračanu.
Milanu je ovo prva pobeda u Ligi Evropa i ima tri boda, a Salcburg ima isti učinak.
U sledećem kolu Milan gostuje Bornmutu, dok Salcburg gostuje Celju.
Bajer Leverkuzen je na gostovanju savladao Leh iz Poznanja sa 4:0.
Nemački klub je poveo pogotkom Patrika Šika u 29. minutu sa penala, a tri minuta kasnije rezultat je povećao Malik Tilman.
Šik je svoj drugi gol sa penala postigao u 41. minutu, a konačnih 4:0 postavio je Ibrahim Maza u 89. minutu.
Utakmicu u Poljskoj sudio je srpski arbitar Miloš Milanović.
Bajer je prvi na tabeli Lige Evropa sa maksimalnih šest bodova, dok je Leh na poslednjem, 36. mestu, bez bodova.
U narednom kolu Bajer gostuje OFI-ju na Kritu, a Leh dočekuje Sanderlend.
Sanderlend je na gostovanju u Portugalu pobedio Torense sa 2:1.
Sanderlend je mogao do vođstva u 24. minutu, ali je gol Timura Tuterova poništen zbog prekršaja.
Domaći tim je ipak prvi stigao do prednosti, pošto se u 37. minutu u strelce upisao Volnei, da bi izjednačenje engleskoj ekipi doneo Žul Ahoka u 67. minutu.
Pobednički gol za Sanderlend postigao je Noa Sadiki u trećem minutu sudijske nadoknade drugog poluvremena.
Sanderlend ima šest bodova, a Torense ostaje na tri boda. Portugalski tim u sledećem kolu gostuje Ferencvarošu.
Rojal Sen Žiloa i Real Sosijedad su u Belgiji odigrali nerešeno 1:1.
Gosti iz San Sebastijana poveli su preko Benata Turijentesa u 46. minutu, dok je bod belgijskoj ekipi doneo Seku Keita u 88. minutu.
Rojal Sen Žiloa ima četiri boda u Ligi Evropa, a Real Sosijedad je osvojio prvi bod.
U narednom kolu Rojal Sen Žiola dočekuje Hapoel Ber Ševu, dok Real Sosijedad gostuje Lilestremu.
U ostalim utakmicama Lion je na svom terenu savladao Kristal Palas sa 3:2, AZ Alkmar je u Holandiji bio bolji od Hapoel Ber Ševe sa 2:1, Omonija je na gostovanju bila ubedljiva protiv Celja (3:0), dok su Sparta iz Praga i Lilestrem u Češkoj odigrali nerešeno 1:1.