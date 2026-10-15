Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Milana pobedili su na gostovanju Salcburg sa 4:0, u utakmici drugog kola ligaške faze Lige Evropa.

Het-trik u pobedi Milana postigao je Alfađo Sise, koji se u strelce upisao u 15, 32. i 49. minutu, dok je konačan rezultat postavio Gonsalo Ramos u 72. minutu.

Srpski fudbaler Strahinja Pavlović igrao je za Milan do 82. minuta, a italijanski klub je minut kasnije ostao sa igračem manje, pošto je crveni karton pokazan Filipu Teračanu.

Milanu je ovo prva pobeda u Ligi Evropa i ima tri boda, a Salcburg ima isti učinak.

U sledećem kolu Milan gostuje Bornmutu, dok Salcburg gostuje Celju.

Bajer Leverkuzen je na gostovanju savladao Leh iz Poznanja sa 4:0.

Nemački klub je poveo pogotkom Patrika Šika u 29. minutu sa penala, a tri minuta kasnije rezultat je povećao Malik Tilman.

Šik je svoj drugi gol sa penala postigao u 41. minutu, a konačnih 4:0 postavio je Ibrahim Maza u 89. minutu.

Utakmicu u Poljskoj sudio je srpski arbitar Miloš Milanović.

Bajer je prvi na tabeli Lige Evropa sa maksimalnih šest bodova, dok je Leh na poslednjem, 36. mestu, bez bodova.

U narednom kolu Bajer gostuje OFI-ju na Kritu, a Leh dočekuje Sanderlend.

Sanderlend je na gostovanju u Portugalu pobedio Torense sa 2:1.

Sanderlend je mogao do vođstva u 24. minutu, ali je gol Timura Tuterova poništen zbog prekršaja.

Domaći tim je ipak prvi stigao do prednosti, pošto se u 37. minutu u strelce upisao Volnei, da bi izjednačenje engleskoj ekipi doneo Žul Ahoka u 67. minutu.

Pobednički gol za Sanderlend postigao je Noa Sadiki u trećem minutu sudijske nadoknade drugog poluvremena.

Sanderlend ima šest bodova, a Torense ostaje na tri boda. Portugalski tim u sledećem kolu gostuje Ferencvarošu.

Rojal Sen Žiloa i Real Sosijedad su u Belgiji odigrali nerešeno 1:1.

Gosti iz San Sebastijana poveli su preko Benata Turijentesa u 46. minutu, dok je bod belgijskoj ekipi doneo Seku Keita u 88. minutu.

Rojal Sen Žiloa ima četiri boda u Ligi Evropa, a Real Sosijedad je osvojio prvi bod.

U narednom kolu Rojal Sen Žiola dočekuje Hapoel Ber Ševu, dok Real Sosijedad gostuje Lilestremu.

U ostalim utakmicama Lion je na svom terenu savladao Kristal Palas sa 3:2, AZ Alkmar je u Holandiji bio bolji od Hapoel Ber Ševe sa 2:1, Omonija je na gostovanju bila ubedljiva protiv Celja (3:0), dok su Sparta iz Praga i Lilestrem u Češkoj odigrali nerešeno 1:1.