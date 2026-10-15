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Domaći su poveli golom Sirila Desersa iz jedanaesterca u 10. minutu, a prednost je udvostručio Kings Kangva u 70.

Konačan rezultat postavio je srpski fudbaler Miloš Jojić u 80. minutu.

U sledećem kolu Panatinaikos će 22. oktobra igrati na gostujućem terenu protiv Kairata, a Borac će dočekati Kups.

Fudbaleri Monaka pobedili su u Sofiji domaći CSKA 2:1.

Monako je poveo u trećem minutu golom Parisa Brunera, a drugi gol postigao je Ansu Fati u 43. minutu.

Jedini gol za bugarski tim postigao je Žoel Zvarc u 76. minutu.

U drugom kolu Monako će dočekati Frajburg, a CSKA će igrati u Danskoj protiv Nordsjelanda.

Fudbaleri Krajove odigrali su na svom terenu nerešeno 1:1 protiv Hetafea.

Rumunska ekipa povela je u 59. minutu kada je strelac bio Asad Al Hamlavi, a bod Hetafeu obezbedio je srpski igrač Nemanja Gudelj u 81. minutu.

Krajova će u drugom kolu igrati u Andori protiv Inter Eskaladesa, a Hetafe će dočekati Lugano.

U ostalim utakmicama Egnatija je u Tirani odigrala nerešeno 1:1 protiv Mitjilanda, a Gent je na svom terenu pobedio Arhus 1:0.

Trabzonspor je u Tampereu pobedio Kups 4:2, a Mjelbi je Helsinborgu pobedio Inter Eskalades 2:0.

Riga je na svom terenu odigrala 1:1 protiv Kairata, a Lugano je kao domaćin pobedio Crvenu zvezdu 3:2.

(Beta)

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Navijači Crvene zvezde slave gol u Luganu Izvor: Kurir