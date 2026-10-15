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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostujućem terenu od Lugana sa 2:3 u prvom kolu Lige konferencija.

Pred vama su igrači crveno-belog tima na skeneru Kurira.

Mateus 6,5

Nije imao dosta prilika da se istakne, što pokazuje da su njegovi saigrači umeli da pariraju izrazito agresivnom i navalentnom domaćinu. Hladan kao špricer bio je u 67. minutu kada je pročitao Nemca Berensa i uhvatio mu živu loptu u situaciji "jedan na jedan". Međutim, kod drugog gola Lugana i penala za treći, ništa nije mogao.

Nemanja Gudelj 6

Igrao je na mestu centralnog štopera. Delovao je sigurno, ali je u 25. minutu napravio grubu grešku i ispao iz igre prilično visoko. Usledila je kazna i vođstvo domaćina. Ovako nešto moralo je da se desi, pre ili kasnije, jer se radi o mladom igraču, sklonom oscilacijama. Šteta što se kiks desio u ovako važnom meču za Zvezdu. Međutim, nije Gudelj potonuo, što pokazuje njegov karakter. Bio je miran i siguran u nastavku utakmice. Nažalost, pred kraj meča potpuno je potonuo, gubio je balans, ostao je bez energije i svežine, te nije mogao da parira protivniku.

Matej Gaštarov 6,5

Počeo kao štoper na desnoj strani, ali to mu nije smetalo da izlazi visoko, da se useca u prazan prostor domaćina i pravi mu probleme. Dobro je zagrejao dlanove golmana Lugana na početku utakmice. Neverovatno je kako igra ovaj momak, kao da nema 19, već 29 godina. Mirnoća na lopti, pregled igre, tačan i siguran pas... Ima Zvezda u njemu potencijal, ali je bez Krunića na terenu sasvim drugačiji igrač. Znatno slabiji.

Juta Nakajama 6

Uvek na pravom mestu i u pravo vreme. Odličan osećaj za anticipaciju ima Japanac, predvideo je nekoliko poteza igrača Lugana i znalački presecao akcije i uzimao lopte. Pravio je greške, prodao je jednu loptu i otvorio kontru protivniku, ali se vrlo brzo ispravio. Sigurnost u igri koju traži Rijera dolazi iz automatizma, a za to je potrebno vreme. I kod njega se pred kraj meča videla nesigurnost, pa je pravio znatno više grešaka nego što je trebalo.

Tomas Handel 6

Prilično mekan i duelima, nekako nedorečen. Bio je najslabija karika u ovom timu Zvezde. Previše netačnih i sporih pasova. Ali... Odličan je bio u defanzivnim zadacima, zaustavio je glavnog igrača veznog reda Lugana Grgića. U potpunosti ga je uštopovao, da se ovaj nije video da postoji na terenu. Šteta što je zamenjen, deluje da je u defanzivi mogao još da pomogne.

Rade Krunić 6,5

Najvažnija karika u igri Crvene zvezde. Srce i duša ovog tima. Unosi preko potrebnu sigurnost, ogroman autoritet ima, ne samo u svom timu, već i od sudija i protivnika. U defanzivi čuvao je leđa Handelu i preuzimao Grbića, u potpunosti ga isključivši iz igre. Da je "doktor fudbala" pokazao je u 68. minutu kada je preciznim šutem sa 20 metara zatresao mrežu Lugana i doneo zasluženo vođstvo Crvenoj zvezdi. Kada je izašao sa terena, Zvezda je izgubila kontrolu igre, jednostavno je prepustila sredinu terena Luganu, a to je onda odvelo u poraz.

Timi Maks Elšnik 6

Odlična partija Slovenca. Dao je mnogo važan gol za Zvezdu, doneo izjednačenje u 32. minutu, posle centaršuta Gaštarova. Pala mu je koncentracija u 77. minutu, ali Lugano, na svu sreću to nije kaznio. A, onda i u 82. minutu, neverovatne dve greške je napravio, počastio rivala gol šansama. Možda je on trebalo da bude zamenjen, a ne Krunić jer je izgubio svežinu i energiju, prosto se u poslednjih deset minuta mučio sam sa sobom, a kamoli sa protivnicima.

Mihailo Ristić 6,5

Veliku borbu vodio je sa Karimovom, mladim Uzbekom koji ima ozbiljne trkačke sposobnosti. Vodio je Ristić sa njim veliku borbu u oba pravca. Mnogo je važan igrač za Zvezdu, što se videlo kada je izašao, jer je Lugano posle toga dobio otvoren prostor po levom boku. Šteta što nije ostao u igri, mogao je još da pomogne.

Vasilije Kostov 6

Videlo se od početka utakmice da ima veliku želju da se dokaže. Nažalost, posle gola Elšnika želeo je da što pre uzme loptu i ponese na centar. Ušao je u sukob sa domaćim igračima i zaradio žuti karton. Potpuno nepotrebno. Bio je agresivan i duelima, otvarao je prostor, koristan sa loptom i bez nje. Ali... Nekako je upao u negativan mod iz kojeg mora što pre da izađe, a to se može samo pobedama.

Vladimir Lučić 6

Bio je iznenađenje za Švajcarce, jer ga nisu očekivali od starta. Vrlo koristan bio je u defanzivi dok mu je u napadu stalno nedostajao završni pas ili udarac. Stara boljka, koji nikako da eliminiše iz svoje igre. Neverovatno je koliko se klizao na utakmici i to u važnim trenucima, u šansama za gol. Njegovim izlaskom Zvezda je izgubila i desnu stranu, posebno u defanzivi. Nije smeo da bude zamenjen, jer je on igrač velikih trkačkih sposobnosti, koji može da izdrži i više od 100 minuta na terenu.

Bamba Dijeng 6

Onako snažan i okretan stalno je vezao po dva igrača Lugana na sebe. Iako je dosta vremena igrao okrenut leđima golu protivnika, bio je stalna pretnja po gol domaćina. Handel ga je u 62. minutu spojio sa golom, ali je nestvarno kako je loše šutirao i promašio iz šanse za gol. Mogao je da reši utakmicu u 80. minutu, nestvarno je šta je promašio.

Mohamed Čam 6

Od 64. minuta umesto Tomasa Handela. On je bio taj koji je prosledio loptu Kruniću i asistirao za drugi gol Zvezde. Bio je jedina dobra izmena trenera Rijere.

Kristijan Balov /

Od 75. minuta umesto Vladimira Lučića. Slabo ga je odmenio.

Matej Strika /

Od 75. minuta umesto Mihaila Ristića. Trudio se, ali ni u jednom parametru nije mogao da odmeni Ristića.

Mahmudu Bađo /

Od 81. umesto Radeta Krunića. Neviđenu glupost je napravio, rukama je oborio Kastra dva minuta pre kraja za penal Lugana. Ogromna glupost.

Marko Arnautović /

Od 81. umesto Bambe Dijenga. Nije se video na terenu, kao da nije postojao.

Albert Rijera

Crvena zvezda nije zaslužila da izgubi utakmicu od Lugana. Isto tako, Rijera nije smeo da se kocka deset minuta pre kraja utakmice i izvede najiskusnije igrače sa terena Krunića, Ristića i Lučića, kod rezultata 2:1. Time je izgubio prednost na sredini terena i po bokovima, a taj poklon Lugano je znao da iskoristi. Švajcarski tim stigao je do dva gola i u potpunosti preokrenuo utakmicu. A, Rijera je kao i u Plzenju pokazao tvrdoglavost i umesto da zaključa utakmicu, hteo je da se nadigrava sa iskusnijim protivnikom, dok su mu u igri bili tinejdžeri. To se jednostavno ne radi. U 75. minutu imao je pet bonusa na terenu Kostova, Gudelja, Gaštarova, Striku i Balova. Previše za ovako važnu utakmicu. Greška. Neoprostiva. Nema sumnje da Španac ima dobru nameru, ali neke stvari se jednostavno ne rade. Hazarderske odluke na ovako visokom nivou se skupo plaćaju. Deluje da je Rijera prekombinovao i precenio mogućnosti ovog tima Crvene zvezde.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport