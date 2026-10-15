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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su večeras na gostujućem terenu od Lugana 2:3, u prvom kolu Lige konferencija.

Nakon meča, utiske je sumirao fudbaler crveno-belih Vladimir Lučić:

- Iskreno, dobro smo ušli u utakmicu, imali smo meč pod kontrolom, dobre šanse koje nismo iskoristili. Navinost, primili smo gol, vratili se, dali smo gol, bili smo bolji. Nismo bili zadovoljni na poluvremenu, hteli smo da idemo još jače, stisnuli smo ih, dali smo gol i poveli. Posle smo napravili skupe greške i izgubili i to je to.

Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport

Lučić ne krije razočaranje zbog poraza.

- Pa, vrlo smo razočarani, šta da kažem, hteli smo da kažemo, da startujemo pobedom. Start je važan. Dobro smo krenuli, borili se, ali nije nas ni sreća pogledala i naše greške su dovele do toga.

Podsetimo, u narednom kolu, Crvena zvezda će dočekati Kopenhagen, dok će Lugano gostovati Hetafeu.

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