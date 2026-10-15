- Iskreno, dobro smo ušli u utakmicu, imali smo meč pod kontrolom, dobre šanse koje nismo iskoristili. Navinost, primili smo gol, vratili se, dali smo gol, bili smo bolji. Nismo bili zadovoljni na poluvremenu, hteli smo da idemo još jače, stisnuli smo ih, dali smo gol i poveli. Posle smo napravili skupe greške i izgubili i to je to.