Slušaj vest

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport

Lugano je poveo golom Ajetija u 25. minutu, Izjednačio je Elšnik u 32. minutu. Potpuni preokret doneo je Krunić sjajnim golom u 67. minutu.

A onda novi šokantan preokret. Momkada u 84. minutu donosi izjednačenje Luganu, a pobedu domaćinu Grgić u 89. minutu iz penala.

U narednom kolu idućeg četvrtka Zvezda dočekuje Kopenhagen, dok Lugano gostuje Hetafeu.

Na konferenciji za medije posle meča govorio je trener crveno-belih Albert Rijera.

"Neke odluke su bile odvratne. Pokušaću da budem miran, tim me treba, suspendovaće me UEFA, ali želimo da se istraži zašto smo ispali iz Lige Evrope kada je golman sam pao. Želim da se takmičim, ali UEFA mora da istraži ovo, možda nas ne žele u Evropi. Možemo da pričamo o fudbalu, ali..., grmeo je Rijera i nastavio.

"Nisu imali oni mnogo šansi, vratili smo loptu u posed veoma brzo. Fudbal je igra grešaka, da ih nema bilo bi 0:0. Dešavaju se, moramo da ih smanjimo. Ne prihvatam neke greške, ali je kod prvog gola, koji je skrivio Gudelj, za to sam ja kriv, želim da igrači imaju kontrolu nad loptom.

Moramo da vidimo kako je protivnik napravio šanse, nije ih bilo mnogo, sve je došlo iz druge ili treće lopte. Mi smo kontrolisali sve, patili su, ali mi smo imali 3:1, ali je Dijeng promašio zicer.

Ima mnogo pozitivnih stvari, ali me boli to što nam rade sudije u Evropi. Ne želim da prihvatim, ja želim da čestitam protivniku kada je bolji, ali posle ovog ne mogu."

Upitan je da li ga je iznerviralo nešto od njegovih igrače.

"Ne vidim to kao Vi. Kad ste umorni, ne možete da mislite lako. Izgubili smo nekoliko loptu, ne znam kako je to moguće bilo, ali smo kontrolisali utakmicu. U mnogo situacija, ali kada ste umorni kada lako pravite greške. Kreirali smo njima šanse iz njihovih grešaka."

Na kraju je nestalo struje pa je Rijera završio uz reči.

"Da nastavimo u romantičnoj atmosferi".