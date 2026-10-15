ELŠNIK NAKON ŠOKANTNOG PORAZA ZVEZDE: Sami sebe smo pobedili...
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Lugana u gostima rezultatom 3:2 u utakmici 1. kola Liga konferencija.
Lugano je poveo golom Ajetija u 25. minutu, Izjednačio je Elšnik u 32. minutu. Potpuni preokret doneo je Krunić sjajnim golom u 67. minutu.
A onda novi šokantan preokret. Momkada u 84. minutu donosi izjednačenje Luganu, a pobedu domaćinu Grgić u 89. minutu iz penala.
U narednom kolu idućeg četvrtka Zvezda dočekuje Kopenhagen, dok Lugano gostuje Hetafeu.
Nakon šokantnog poraza svoje prve impresije izneo je strelac izjednačujućeg gola za crveno-bele Timi Maks Elšnik.
"Na kraju je nedostajalo koncentracije, da li je posledica pada snage, ispustili smo pobedu u poslednjih 10 minuta. Sve smo dobro kontrolisali do tada, nije bilo problema sa taktikom, uživali smo. Imali smo priliku da završimo i na kraju smo poklonili pobedu. Šteta, razočarali smo sebe, navijače, trenera. Bili smo bolji, zaslužili smo više. Sami sebe smo pobedili", kaže Elšnik.