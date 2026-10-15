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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su večeras na gostujućem terenu od Lugana 2:3, u prvom kolu Lige konferencija.

Strelci za Zvezdu bili su Timi Maks Elšnik u 32. i Rade Krunić u 67. minutu, dok su golove za Lugano postigli su Albijan Ajeti u 25, Derek Monkada u 84. Ante Grgić iz penala u 90. minutu.

Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport

Ovo su najzanimljiviji momenti sa večerašnje utakmice:

U narednom kolu, Crvena zvezda će dočekati Kopenhagen, dok će Lugano gostovati Hetafeu. 

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