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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su na gostujućem terenu od Lugana 2:3, u prvom kolu Lige konferencija.

Strelci za Zvezdu bili su Timi Maks Elšnik u 32. i Rade Krunić u 67. minutu.

Golove za Lugano postigli su Albijan Ajeti u 25, Derek Monkada u 84. Ante Grgić iz penala u 90. minutu.

Pred kamere Arene Sport posle bolnog poraza stao je Rade Krunić:

"Iskreno, nisam pametan. Mislim da smo kontrolisali utakmicu, iako smo imali nekih jednostavnih rešenja i grešaka. Bila je utakmica stvorena za nas, odlično smo kontrolisali, uživao sam dok sam igrao, lepo je bilo igrati. Poslednjih nekoliko minuta kao da smo mlada i neiskusna ekipa, koja nema internacionalaca i kvalitetnih igrača. Ne mogu da nađem opravdanje, da vidimo gde smo grešili. Kao iskusna ekipa trebalo bi lakše da privedemo kraju meč", rekao je Krunić i dodao:

"Imao sam utisak da lako dolazimo do 20-25 metara. Trebalo je više da koristimo te šuteve sa distance, neke centaršuteve sa poludistance, da bolje punimo šesnaesterac sa više igrača. U tome moramo da se unapredimo. Što se tiče poseda, lepo je bilo igrati, dobro smo radili. Poslednja trećina terena, falilo je nešto, kroz analizu shvatićemo šta treba da se poboljša".

Pogledjate detalje sa ovog meča:

U narednom kolu, Crvena zvezda će dočekati Kopenhagen, dok će Lugano gostovati Hetafeu.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport