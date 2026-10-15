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Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Lugana u gostima rezultatom 3:2 u utakmici 1. kola Liga konferencija.

Izgubila je Zvezda na tragičan način, pošto je vodila sve do 84. minuta. Tada je Lugano stigao do izjednačenja, a šest minuta kasnije i do potpunog preokreta.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport

Bajo je tada skrivio penal, pošto je oborio Bekama u kaznenom prostoru.

Grgić je preuzeo odgovornost i poslao loptu pod prečku nemoćnog Mateusa.

Pogledajte gol Lugana za pobedu: