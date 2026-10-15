Katastrofa...
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO JE ZVEZDA IZGUBILA U 90. MINUTU! Lugano za šest minuta preokrenuo protiv Zvezde! VIDEO
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Lugana u gostima rezultatom 3:2 u utakmici 1. kola Liga konferencija.
Izgubila je Zvezda na tragičan način, pošto je vodila sve do 84. minuta. Tada je Lugano stigao do izjednačenja, a šest minuta kasnije i do potpunog preokreta.
Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport
Vidi galeriju
Bajo je tada skrivio penal, pošto je oborio Bekama u kaznenom prostoru.
Grgić je preuzeo odgovornost i poslao loptu pod prečku nemoćnog Mateusa.
Pogledajte gol Lugana za pobedu:
Reaguj
Komentariši