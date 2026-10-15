Utakmica između Hajduka iz Splita i Ajaksa protekla je u znaku velike tenzije na tribinama, pošto je Torcida priredila bakljadu koja je izazvala reakciju organizatora.
Fudbal
HAOS NA POLJUDU! Torcida zapalila tribine, spiker zapretio prekidom utakmice!
Slušaj vest
Situacija je postala ozbiljna, pa se sa razglasa začulo upozorenje navijačima da smire situaciju i prestanu sa ponašanjem koje bi moglo da ugrozi nastavak susreta.
Spiker je upozorio da bi, ukoliko se incidenti nastave, utakmica mogla da bude prekinuta.
Sada je pažnja usmerena na tribine i reakciju navijača, jer bi dalja eskalacija mogla da dovede do ozbiljnih posledica po sam meč.
Inače, u trenutku prekida, u 80. minutu, Hajduk iz Splita vodio je sa 2:1 protiv Ajaksa u prvom meču grupne faze Lige konferencija.
Reaguj
Komentariši