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Situacija je postala ozbiljna, pa se sa razglasa začulo upozorenje navijačima da smire situaciju i prestanu sa ponašanjem koje bi moglo da ugrozi nastavak susreta.

Spiker je upozorio da bi, ukoliko se incidenti nastave, utakmica mogla da bude prekinuta.

Sada je pažnja usmerena na tribine i reakciju navijača, jer bi dalja eskalacija mogla da dovede do ozbiljnih posledica po sam meč.

Inače, u trenutku prekida, u 80. minutu, Hajduk iz Splita vodio je sa 2:1 protiv Ajaksa u prvom meču grupne faze Lige konferencija.

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Radost igrača i navijača Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir