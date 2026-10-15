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Fudbaleri Crvene zvezde igraju protiv Lugana u Švajcarskoj meč prvog kola Lige konferencija, a od 67. minuta vode 2:1.

Minut ranije Lugano je imao zicer koji nije iskoristio - Berens je istrčao pred Mateusa, ali ga je loše zahvatio loptu.

A onda - kazna! Sjajan udarac Radeta Krunića sa više od 25 metara i Von Balmos je bio nemoćan.

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Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport

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Navijači Crvene zvezde slave gol u Luganu Izvor: Kurir