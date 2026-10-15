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Udrugom kolu Lige šampiona oboren je rekord golova u jednoj rundi otkako se igra ovo evropsko takmičenje.

Naravno, novi format doneo je 18 mečeva po kolu za razliku od prethodnog u kojem se igralo 16 utakmica, pa je zbog toga do rekorda lakše došlo, ali su u utorak i sredu nadmašene goleade koje smo videli u proteklim sezonama sa 36 ekipa.

Drugo kolo u seozni 2026/27. daleko je najefikasnije sa 78 postignutih golova u njemu.

1/4 Vidi galeriju Mančester siti - PSŽ 2:4 Liga šampiona Foto: Conor Molloy / AFP / Profimedia, Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia

Do sada je rekordna bila treća runda prošle sezone u koj je pao 71 pogodak.

Najzaslužnija za ovaj rekord je utakmica LASK - Liverpul na kojoj je bilo čak devet golova (3:6), dok su po sedam golova viđena na mečevima Inter - Klub Briž (3:4) i Roma - Real Madrid (3:4).

Kurir sport / Sportske.net