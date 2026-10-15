Kolo za nezaborav.
Fudbal
OVAKVA GOLEADA NIJE NIKADA VIĐENA! Oboren nestvaran rekord Lige šampiona, ovo kolo će se pamtiti mnogo godina!
Slušaj vest
Udrugom kolu Lige šampiona oboren je rekord golova u jednoj rundi otkako se igra ovo evropsko takmičenje.
Naravno, novi format doneo je 18 mečeva po kolu za razliku od prethodnog u kojem se igralo 16 utakmica, pa je zbog toga do rekorda lakše došlo, ali su u utorak i sredu nadmašene goleade koje smo videli u proteklim sezonama sa 36 ekipa.
Drugo kolo u seozni 2026/27. daleko je najefikasnije sa 78 postignutih golova u njemu.
Mančester siti - PSŽ 2:4 Liga šampiona Foto: Conor Molloy / AFP / Profimedia, Matt West / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Do sada je rekordna bila treća runda prošle sezone u koj je pao 71 pogodak.
Najzaslužnija za ovaj rekord je utakmica LASK - Liverpul na kojoj je bilo čak devet golova (3:6), dok su po sedam golova viđena na mečevima Inter - Klub Briž (3:4) i Roma - Real Madrid (3:4).
Kurir sport / Sportske.net
Reaguj
Komentariši