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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Luganu u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije.

Domaćini su poveli u 26. minutu, ali je Crvena zvezda samo pet minuta kasnije stigla do izjednačenja!

Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport

Sjajan napad srpskog tima potekao je s krila. Lopta je u nastavku stigla do Gaštarova, koji se efektno probio uz samu ivicu šesnaesterca. Našao je Elšnika, koji je tukao iz prve i poslao loptu pravo u mrežu.

Pogledajte kako je Zvezda izjednačila posle Lugana:

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Rade Krunić Crvena zvezda Lugano Izvor: Kurir