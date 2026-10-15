Elšnik je strelac!
Fudbal
POGLEDAJTE KAKO JE ZVEZDA IZJEDNAČILA PROTIV LUGANA! Sjajna akcija, pa Elšnik kroz noge! VIDEO
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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Luganu u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije.
Domaćini su poveli u 26. minutu, ali je Crvena zvezda samo pet minuta kasnije stigla do izjednačenja!
Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport
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Sjajan napad srpskog tima potekao je s krila. Lopta je u nastavku stigla do Gaštarova, koji se efektno probio uz samu ivicu šesnaesterca. Našao je Elšnika, koji je tukao iz prve i poslao loptu pravo u mrežu.
Pogledajte kako je Zvezda izjednačila posle Lugana:
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