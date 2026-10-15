Domaćini su poveli u 26. minutu, ali je Crvena zvezda samo pet minuta kasnije stigla do izjednačenja!

Sjajan napad srpskog tima potekao je s krila. Lopta je u nastavku stigla do Gaštarova, koji se efektno probio uz samu ivicu šesnaesterca. Našao je Elšnika, koji je tukao iz prve i poslao loptu pravo u mrežu.