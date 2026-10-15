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"Aleksander se sada vraća kući, u Insbruk, gde živi i trenira, a obaviće dodatne lekarske preglede i procene mogućnosti lečenja sa svojim proverenim medicinskim timom. Objavićemo nove informacije čim budemo imali više detalja o narednim koracima", navodi se u saopštenju tamošnjeg saveza.

Kilde (34), verenik proslavljene američke skijašice Mikaele Šifrin, još se oporavlja od teškog pada koji je doživeo u januaru 2024. godine. Tada je podvrgnut operaciji zbog ozbiljne posekotine i oštećenja nerava u desnom listu, kao i povrede dva ligamenta u ramenu, nakon što je pao neposredno pre cilja čuvenog spusta u švajcarskom Vengenu.

Vratio se u Svetski kup prošle sezone, ali je odlučio da ne nastupi na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

U dosadašnjoj karijeri je pored osvajanja velikog Kristalnog globusa u Svetskom kupu zabeležio 21 pobedu, dok je na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. godine osvojio srebro u alpskoj kombinaciji i bronzanu medalju u superveleslalomu.

Nova sezona Svetskog kupa za skijaše počinje 25. oktobra veleslalomskom trkom na glečeru Retenbah u austrijskom Zeldenu.

(Beta)