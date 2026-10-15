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Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Luganu u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije.

Sjajno su gosti otvorili meč, imali su nekoliko odličnih šansi koje nisu iskoristili, i onda kako to obično biva u fudbalu, usledila je kazna, pa je Lugano poveo u 26. minutu.

Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport

Fudbaleri Zvezde su izgubili loptu, pa je Lugano sevnuo u brzu kontru. Štefen je odradio najveći deo posla i proigrao Ajetija, kom sa pet metara nije bilo teško da pogodi praznu mrežu.

Pogledajte gol Lugana za vođstvo protiv crveno-belih:

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Rade Krunić Crvena zvezda Lugano Izvor: Kurir