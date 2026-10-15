Stigla je kazna za promašaje...
Fudbal
OGROMAN ŠOK ZA ZVEZDU U ŠVAJCARSKOJ! Neshvatljiva greška crveno-belih, pogledajte kako je Lugano stigao do vođstva! VIDEO
Slušaj vest
Fudbaleri Crvene zvezde trenutno gostuju Luganu u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije.
Sjajno su gosti otvorili meč, imali su nekoliko odličnih šansi koje nisu iskoristili, i onda kako to obično biva u fudbalu, usledila je kazna, pa je Lugano poveo u 26. minutu.
Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport
Vidi galeriju
Fudbaleri Zvezde su izgubili loptu, pa je Lugano sevnuo u brzu kontru. Štefen je odradio najveći deo posla i proigrao Ajetija, kom sa pet metara nije bilo teško da pogodi praznu mrežu.
Pogledajte gol Lugana za vođstvo protiv crveno-belih:
Reaguj
Komentariši