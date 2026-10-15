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Fudbaler Bajerna iz Minhena Hari Kejn postigao je načelni dogovor sa upravom kluba o novom ugovoru do leta 2029. godine.

Kejn je 2023. godine iz Totenhema prešao u Bajern za koji je postigao 154 gola u 156 utakmica.

Osvojio je dve titule u Bundesligi, Kup i dva Superkupa Nemačke.

Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prošle sezone je za klub i reprezentaciju Engleske postigao 73 gola i jedan je od kandidata za Zlatnu loptu.

U poslednje tri godine Kejn je osvojio dve Zlatne kopačke za najboljeg strelca Evrope, a u sve tri sezone u Bajernu osvojio je titulu najboljeg strelca Bundeslige.

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Kejn promašio penal Izvor: Kurir