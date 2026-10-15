Kako je danas preneo Skaj, klub završava dokumentaciju uoči potpisivanja novog ugovora.
Fudbal
IZGLEDA DA JE SVE DOGOVORENO! Kejn prihvatio uslove, klub završava dokumentaciju! Sve je spremno za novi ugovor!
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Fudbaler Bajerna iz Minhena Hari Kejn postigao je načelni dogovor sa upravom kluba o novom ugovoru do leta 2029. godine.
Kejn je 2023. godine iz Totenhema prešao u Bajern za koji je postigao 154 gola u 156 utakmica.
Osvojio je dve titule u Bundesligi, Kup i dva Superkupa Nemačke.
Hari Kejn u dresu reprezentacije Engleske Foto: Gareth Evans/News Images / imago sportfotodienst / Profimedia, Matt Impey / Shutterstock Editorial / Profimedia, Paul Currie / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Prošle sezone je za klub i reprezentaciju Engleske postigao 73 gola i jedan je od kandidata za Zlatnu loptu.
U poslednje tri godine Kejn je osvojio dve Zlatne kopačke za najboljeg strelca Evrope, a u sve tri sezone u Bajernu osvojio je titulu najboljeg strelca Bundeslige.
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