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Njegovo izvinjenje zbog toga što članove Saveta ranije nije obavestio o svojim planovima nije bilo dovoljno za čelnike evropskog fudbala, među kojima je i predsednica Fudbalskog saveza Engleske (FA) Debi Hjuit, koji i dalje zahtevaju njegovu ostavku, preneo je Skaj.

Evropska fudbalska unija (Uefa) traži od Infantina da objavi svu dokumentaciju u vezi sa planom, jer smatra da je 20 odsto udela u svim budućim turnirima Fife bilo ponuđeno privatnim investitorima po znatno nižoj ceni od realne.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Očekivalo se da će članovi Saveta na sastanku postaviti Infantinu pitanja i o nizu drugih spornih tema.

Pored plana o prodaji udela u budućim prihodima od Svetskog prvenstva, Infantino je kritikovan i zbog odluke da se suspenduje kazna od jedne utakmice za američkog reprezentativca Folarina Balogana tokom Svetskog prvenstva, dodele Fifne nagrade za mir predsedniku SAD Donaldu Trampu, kao i razloga za dodatnu naknadu od 1,3 miliona funti koju je primio 2024. godine, povrh plate u Fifi.

Nakon ovogodišnjeg Svetskog prvenstva, Infantino je odustao od kontroverznog plana da privatnim investicionim fondovima proda udeo u budućim prihodima od svetskih prvenstava, posle oštrog protivljenja fudbalskih upravljačkih tela.

Fifa je prethodno najavila osnivanje organizacije FIFA Forvard Enterprajz (FFE), koja bi objedinila prodaju komercijalnih prava, uključujući prava na televizijske prenose, sponzorstva, prodaju ulaznica i licenciranje, sa organizacijom njenih turnira.

Infantino je dao fudbalskim savezima rok do 19. septembra da podrže predlog o prodaji dela Fife privatnim investitorima, uz finansijski podsticaj od 30,1 milion funti za one koji bi pristali.

Međutim, kontroverzni predlog naišao je na oštre kritike Uefe, Konfederacije Severne, Centralne Amerike i Kariba (CONCACAF) i Azijske fudbalske konfederacije (AFC).

(Beta)