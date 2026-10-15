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Uoči meča u Švajcarskoj novinarima se obratio trener crveno-belih Albert Rijera.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Kurir Sport

"Važno je imati strast. Kada je izgubite onda je to problem. Najvažnije je da igrači znaju šta treba da rade i da učine sve ono što smo se dogovorili".

Plan je jasan

"Svaka utakmica je različita i zahteva nešto drugačije. Moraš da znaš kojeg igrača na koju poziciju postaviti. Oni će želeti posed i moramo sve to da iskontrolišemo. Moramo da ih pritisnemo visoko. Kombinuju posed i duge lopte. Sve moramo da kontrolišemo".

Španac dobro poznaje švajcarsku ekipu:

"Igrao sam sa njima četiri puta. Sada imam drugačiji tim, ali i Lugano je drugačiji. Biće ovo drugačija utakmica u odnosu na prethodne".

O očekivanjima:

"Moramo da budemo kao 11 lavova na terenu. Moramo da kontrolišemo emocije, da budemo mirni sa loptom i da se osećamo ugodno na terenu. Fudbaleri su spremni za sve to i spremni su za utakmicu", zaključio je Albert Rijera za "Arenu sport".