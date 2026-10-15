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Fudbaleri Crvene zvezde večeras igraju protiv Lugana (18.45) prvu utakmicu Lige konferencije.

Nažalost, crveno-beli posle odluke UEFA neće moći da imaju podršku Delija, jer su kažnjeni.

Bez obzira što neće biti navijača Crvene zvezde iz Srbije i Republike Srpske, izabranici trenera Alberta Rijere neće biti bez podrške na stadionu AIL Arena.

Baš iz tog razloga policija Lugana i kantona Tičino odlučila je da zatraži pomoć iz drugih delova države. Tačnije, u Lugano su stigli specijalci iz Bazela, Ciriha i Ženeve. Oni bi trebalo da pomognu policiji Lugana da reguliše red oko stadiona i na samom fudbalskom zdanju Lugana.

Policija u Luganu Foto: Kurir Sport

U gradu Luganu, po kafićima u centru grada nalazi se veliki broj navijača Crvene zvezde iz Švajcarske, Austrije, Nemačke, Italije...

Posle odluke UEFA zatvorena je tribina gde je trebalo da budu navijači Crvene zvezde iz Srbije, odnosno sektor B. Ali, na ostalim sektorima biće raspoređeni navijači Crvene zvezde iz Evrope.

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Navijači Crvene zvezde u Luganu Izvor: Kurir

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