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Alkaraz je zbog povrede desnog ručnog zgloba pauzirao četiri i po meseca, od aprila do avgusta i propustio je dva grend slem turnira.

Prvi teniser sveta Siner nije igrao od osvajanja Vimbldona u julu, a prošle nedelje je saopštio da zbog upale desnog kolena neće nastupati do kraja godine.

Predsednik ATP Andrea Gaudenci predstavio je danas plan prema kojem bi bodovi za svetsku rang-listu bili preraspodeljeni, tako da igrači dobijaju više bodova za plasman u završne faze najvećih turnira.

Prema predloženim izmenama, ukinula bi se mogućnost da igrači svake godine tri slabija rezultata sa turnira iz serije masters 1000 zamene boljim rezultatima ostvarenim kasnije tokom sezone na turnirima iz serija 500 ili 250.

"Takvo pravilo može da stvori pritisak da se igraju dodatni turniri posle ranog ispadanja, kako bi se nadoknadili izgubljeni bodovi. Predloženim izmenama to bi se ukinulo, pa bi se rezultati na najvećim turnirima vrednovali u punoj meri, a igrači bi mogli da planiraju raspored nastupa u skladu s njima, umesto da jure bodove i rizikuju da igraju previše", ;naveo je Gaudenci u otvorenom pismu objavljenom na sajtu ATP.

Karlos Alkaraz Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

ATP se priprema da uvede novi masters u Saudijskoj Arabiji, čime bi se godišnji broj turnira ranga 1000 povećao na 10.

Povećale bi se i finansijske naknade za igrače. Ukupan fond za završne godišnje bonuse porastao bi sa 21,5 miliona na 50 miliona dolara. Osim toga, igračima koji godinu završe među 250 najboljih na svetskoj rang-listi bio bi namenjen fond od 25 miliona dolara za podršku tokom karijere.

Plan predviđa i godišnji doprinos penzionom fondu igrača od približno 30 miliona dolara, čime bi se unapredila penzijska i druga primanja po završetku karijere za 300 igrača svake godine.

Ranije ove godine pojavile su se informacije da muška teniska organizacija od 2028. namerava da smanji nagradne fondove i broj učesnika na turnirima u konkurenciji dublova.

"Sav novac koji bi eventualno bio preusmeren iz konkurencije dublova i dalje bi bio namenjen igračima. Očekuje se da bude uložen u nagradne fondove kvalifikacija i ranih kola u singlu, čime bi se većem broju tenisera omogućilo da ulažu u svoje karijere i takmiče se sa najboljima na svetu", rekao je Gaudenci.

Foto: Fabrizio Carabelli / Zuma Press / Profimedia

"Cilj ovih predloga je da igračima pruže jasniji okvir za planiranje sezone, nagrade dobre rezultate na najvećim turnirima i prošire podršku na veći broj tenisera", dodao je on.

Predložene izmene još nisu konačne i potrebno je da prođu dodatne konsultacije i dobiju odobrenje.

(Beta)