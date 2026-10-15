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Vodeći u šampionatu Formule 2 zameniće u timu Francuza Estebana Okona, kome na kraju ove sezone ističe ugovor. Okon do sada nije pronašao novi angažman.

Očekuje se da će Kamara u Hasu voziti zajedno sa 21-godišnjim Britancem Oliverom Bermanom, koji će, prema navodima iz ekipe, uskoro produžiti ugovor.

Njih dvojica su prošli razvojni program Ferarija, koji godinama snabdeva Has motorima.

Brazilski 21-godišnji vozač se poslednjih godina ustalio kao jedan od najboljih u juniorskim kategorijama. Prošle sezone osvojio je titulu u Formuli 3, a ove sezone je vodeći u Formuli 2.

"Veoma sam srećan što ću doći u Has kao vozač Formule 1. To je važan korak u mojoj karijeri i želim da zahvalim vodećim ljudima na ukazanom poverenju. Takođe sam veoma zahvalan Ferarijevoj vozačkoj akademiji na podršci i doprinosu napretku tokom godina, kao i mojoj porodici koja je uvek bila tu", rekao je Kamara.

Kamara ima sedam bodova više od Red Bulovog vozača Nikole Colova i biće proglašen za šampiona Formule 2 ukoliko poslednje trke u sezoni u Kataru i Abu Dabiju ne budu održane iz bezbednosnih razloga.

(Beta)