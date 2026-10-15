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Nove, užasne scene iz Splita prete da izazovu ozbiljan međunarodni incident. Pred utakmicu Hajduka i Ajaksa, domaća navijačka grupa „Torcida” napravila je spornu uvertiru marširajući ka stadionu uz sramotne nacističke i ustaške parole.

Ulicama su odvanjali jezivi povici usmereni protiv Jevreja, skandiralo se Aušvicu, Adolfu Hitleru i ustaškom pokretu.

Moglo je da se čuje: "Gazi gazi Jevreje", "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj Adolfe". Takođe, pevali su i "Ajmo, ajmo, ustaše".

Tenzije su počele još dan ranije napadima na goste, zbog čega je Ajaks izdao zvanično upozorenje svojim navijačima da budu na oprezu, navodeći čak i da lokalni taksisti cinkare njihovo kretanje huliganima koji presreću ljude po gradu.

1/25 Vidi galeriju Hajduk Split - Torcida Foto: Tom Dubravec / imago sportfotodienst / Profimedia, Screenshot

Ipak, ovako otvoreno veličanje fašizma i koncentracionih logora na ulicama prešlo je svaku granicu i izazvalo opšti skandal.