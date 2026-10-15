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Srpski teniser Stefan Milićević drakonski je kažnjen zbog značajnog kršenja antikorupcijskih pravila tenisa.

Kako se navodi u saopštenju Međunarodne agencije za integritet tenisa (ITIA), Milićević je suspendovan na 24 godine i kažnjen novčanom kaznom od 70.000 dolara zbog nameštanje mečeva, pokušaje manipulacija rezultatima, ali i vrbovanje drugih igrača za korupcionašku mrežu.

1/6 Vidi galeriju Stefan Milićević Foto: Instagram / blumellon

Ko je Stefan Milićević?

Milićević je rođen u aprilu 1997. godine u Beogradu. Počeo je da trenira tenis sa pet godina. Najbolji plasman na ATP listi je ostvario 18. avgusta 2014. godine kada je stigao do 1338. mesta.

Na njegovom profilu na sajtu ATP-a piše da je tokom karijere zaradio "samo" 4.858 dolara.

Poslednji meč koji je odigran pod okriljem ATP tura odigrao je 10. juna 2024. godine u Kuršumlijskoj Banji u dublu, kada je sa partnerom Dušanom Obradovićem poražen od ruskog para Ivanov - Poluhin.

Milićević je osvojio šest titula na Tenis Evropa nivou i jednu ITF juniorsku titulu.

Četiri godine se školovao i igrao za Univerzitet Minesota. Potom je bio pomoćni trener na Univerzitetu De Pol.

Za šta se Milićević kažnjava? Dvadesetdevetogodišnji Milićević optužen je za nameštanje šest mečeva (uključujući pet u kojima je učestvovao) i pokušaj nameštanja još šest mečeva između 2022. i 2024. godine. Milićević je takođe optužen za regrutovanje ili pokušaj regrutovanja više profesionalnih igrača kao dela koruptivne mreže tokom istog perioda, što je rezultiralo time da je niz drugih igrača nameštalo utakmice.

Istraga ITIA sprovedena je 2026. godine, ali Milićević se nije uključio u istragu niti sarađivao u njoj, uprkos sedam odvojenih pokušaja ITIA, putem više kanala, da dobije odgovor od igrača.

Dana 24. septembra 2026. godine, po završetku istrage, Milićeviću je izdato obaveštenje o teškom prekršaju. Igrač nije odgovorio i, u skladu sa pravilima i Smernicama za sankcionisanje ITIA-e, sankcija ITIA-e od 24 godine zabrane igranja i kazne od 70.000 dolara stupila je na snagu 9. oktobra 2026. Milićevićeva suspenzija ističe 8. oktobra 2050. godine.

Dok je suspendovan, Milićeviću nije dozvoljeno da igra, trenira ili prisustvuje bilo kojim događajima koje organizuju ili sankcionišu Svetska teniska federacija, VTA, ATP, grend slem turniri ili bilo koja nacionalna asocijacija.