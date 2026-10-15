UH, UH, UH... SABALENKA SE SKINULA U BIKINI, PA KRENULA DA ĐUSKA! U njene atribute svi gledaju, ovaj snimak je zapalio društvene mreže! VIDEO
Najbolja beloruska teniserka Arina Sabalenka ponovo je privukla ogromnu pažnju javnosti, ali ovoga puta nije bilo reči o njenim rezultatima na terenu.
Sabalenka je iskoristila pauzu od takmičenja za snimanje nove kampanje prestižnog magazina "Vog", a snimak na kojem đuska uz tehno muziku u bikiniju brzo je privukao pažnju na društvenim mrežama.
Iako na novu titulu čeka još od trijumfa u Majamiju u martu, beloruska zvezda je pokazala da ume da bude u centru pažnje i van teniskih terena.
Ipak, pored atraktivnog snimka, veliku pažnju izazvala je i vest o njenoj veridbi sa biznismenom Jorgosom Frangulisom, osnivačem brenda „Oakberry“.
Frangulis je zaprosio slavnu teniserku, a detalji o vereničkom prstenu dodatno su privukli interesovanje javnosti.
Prsten je dizajnirala Izabela Grutman, a prema navodima medija, njegova izrada trajala je mesecima.
Nakit od platine krasi ovalni dijamant od više od 12 karata, okružen smaragdima, Arininim omiljenim dragim kamenjem.
Posle modnih i privatnih dešavanja, Sabalenku očekuju novi teniski izazovi. Beloruskinja je prijavljena za turnir u Vuhanu, nakon čega je očekuje Završni turnir sezone.
Kurir sport / Espreso