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Zanimljiva istorija susreta sa švajcarskim klubovima pokazuje da Zvezdu na ovom gostovanju očekuje izazov i zbog tradicije.

1/12 Vidi galeriju Crvena zvezda, Jang Bojs Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Beograđani su u dosadašnjih 20 evropskih utakmica protiv ekipa iz Švajcarske zabeležili sedam pobeda, osam remija i pet poraza.

Najviše evropskih okršaja sa švajcarskim predstavnicima Zvezda je imala protiv Jang bojsa. Dva kluba sastajala su se u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a zatim i u grupnoj, odnosno ligaškoj fazi elitnog takmičenja

U avgustu 2004. godine Zvezda je na svom terenu pobedila Jang bojs sa 3:0, dok je prvi meč u Švajcarskoj završen rezultatom 2:2.

Petnaest godina kasnije, u kvalifikacijama za Ligu šampiona, ponovo nije bilo pobednika u Bernu, gde je rezultat bio 2:2, dok je u Beogradu odigrano 1:1. Zvezda je zahvaljujući većem broju postignutih golova u gostima prošla u Ligu šampiona po drugi put uzastopno.

Novi susreti usledili su u grupnoj fazi Lige šampiona 2023/24. U Beogradu je bilo 2:2, a u Bernu je Jang bojs slavio sa 2:0. Ipak, poslednji međusobni duel pripao je srpskom predstavniku: Zvezda je 29. januara 2025. pobedila u Bernu sa 1:0.

Upravo taj trijumf pokazuje da nepovoljna tradicija na švajcarskom tlu nije nepromenljiva. Crveno-beli su uspeli da prekinu niz bez pobede na gostovanjima koji je trajao još od 1990. godine i meča protiv Grashopersa, a protiv Lugana imaće priliku da ostvare treću pobedu u Švajcarskoj.

Zvezdina evropska istorija protiv švajcarskih klubova ne svodi se samo na duele sa Jang bojsom i Grashopersom, koji su bili i preteča najvećem klupskom uspehu.

Bazel je bio protivnik crveno-belih početkom osamdesetih, kada je Zvezda na domaćem terenu slavila sa 2:0, dok je u revanšu poražena sa 0:1. Dve ekipe ponovo su se sastale 2005. godine, kada je Bazel u Beogradu pobedio sa 2:1.

Protiv Araua Zvezda je igrala u Kupu pobednika kupova 1985. godine. Beogradski tim pobedio je sa 2:0 na domaćem terenu, a revanš u Švajcarskoj završen je rezultatom 2:2.

Nojšatel Ksamaks bio je rival crveno-belih u evropskim kvalifikacijama 1995. godine. Prva utakmica u Švajcarskoj završena je bez golova, dok je u revanšu Zvezda poražena sa 0:1.

U ranijim evropskim nastupima Zvezda se sastajala i sa Lozanom, koja je 1972. godine pobedila beogradski klub sa 3:2.

Utakmica u četvrtak (18.45) biće prvi zvanični međusobni duel Lugana i Crvene zvezde.

1/11 Vidi galeriju ZVEZDA POSLE KOŠMARA U BERNU ZAVRŠILA EVROPSKU PRIČU: Crveno-beli nakon revije NESTVARNIH PROMAŠAJA poraženi od Jang Bojsa! Foto: Fabrice COFFRINI / AFP / Profimedia