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Demba Sek na utakmici Partizana i OFK Beograda

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Senegalac Demba Sek ušao je u sukob sa jednim od saigrača u trening-centru „Zemunelo“, zbog čega je trener Saša Ilić odlučio da ga odstrani iz takmičarskog pogona.

Zbog kršenja klupske discipline, Sek bi mogao da propusti predstojeći duel sa Železničarom u Pančevu, a postoji mogućnost da ostane van ekipe do kraja godine. Konačna odluka očekuje se narednih dana.

Ovo nije prvi put da se krilni napadač suočava sa problemima zbog ponašanja. Ranije je bilo upozorenja na nedisciplinu, ali najnoviji incident mogao bi da dovede do ozbiljnijih posledica.

Sada se čeka i reakcija uprave crno-belih, koja bi mogla da izrekne dodatnu kaznu. Sve se dešava u trenutku kada Partizan pokušava da popravi rezultate i stabilizuje atmosferu u svlačionici.