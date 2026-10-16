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Splitska policija počela je u petak ujutru sa hapšenjem osoba za koje je utvrdila da su učestvovale u uzvikivanju govora mržnje, odnosno antisemitskih i nacističkih parola uoči utakmice u Ligi konferencije protiv Ajaksa.

Kako je prenela "Slobodna Dalmacija", uhapšeno je desetak najvatrenijih navijača Hajduka članova "Torcide", a među njima ima pojedinaca koji su od ranije poznati policiji.

Hajduk je četvrtak na "Poljudu" posle 16 godina igrao utakmicu evropskog takmičenja i pobedio je Ajaks 2:1, u prvom kolu Lige konferencije.

Tokom dolaska navijačke grupe Torcida na stadion, deo navijača je skandirao parole kojima se veliča nacizam i ustaštvo i poziva na nasilje prema Jevrejima.

Iz kortea su se čuli povici "Gazi, gazi, gazi Židove", "Aušvic, Aušvic" i "Ustaj, Adolfe".

Okupljeni su uzvikivali i "Ajmo, ajmo, ustaše".

Kako su preneli hrvatski mediji pevalo se i: "Visoke peći potpaljujem ja, dva reda koksa, četiri Židova. Židov se dere aaa, biće pečenja, radujem se ja".

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Veza između fudbalskog kluba Ajaks i Jevreja je istorijske i kulturološke prirode, a danas se najviše ogleda kroz identitet navijača, iako sam Ajaks zvanično nikada nije bio jevrejski klub.

Navijači Ajaksa sebe ponosno nazivaju Jevrejima (De Joden), a na utakmicama redovno ističu izraelske zastave.

Pre Drugog svetskog rata, Amsterdam je imao veliku i veoma aktivnu jevrejsku zajednicu od oko 80.000 ljudi, zbog čega su grad često nazivali "Zapadni Jerusalim".

Stari Ajaksov stadion De Mer nalazio se u istočnom delu grada, u neposrednoj blizini četvrti u kojoj je živelo mnogo Jevreja. Zbog toga je veliki broj lokalnih Jevreja navijao za Ajaks i išao na utakmice.

Najvatreniji navijači Ajaksa odlučili su 1976. godine da, posle uvreda brojnih protivničkih navjačkih grupa, usvoje taj identitet. Sebe su prozvali "Super Jevrejima", a Davidova zvezda i zastava Izraela postale su njihovi glavni simboli i štit od uvreda.

Hitna odluka

UEFA momentalno, već danas, mora da pokaže da njena borba protiv mržnje nije samo marketinška parola. Ako se na ulicama grada domaćina evropske utakmice otvoreno veličaju Hitler i ustaše, a drugima upućuju pretnje i pozivi na nasilje, onda je najmanje što javnost može da očekuje jasna reakcija nadležnih institucija i odgovarajuća primena pravila.

U Evropi koja pamti Holokaust, Aušvic ne može da bude navijačka pesma, Hitler ne može da bude idol, a ustaštvo ne može da se predstavlja kao bezazlena provokacija.

Evropi u 2026. godini klub čiji navijači to rade - ne treba. Sve osim višegodišnjeg izbacivanja Hajduka iz Evrope bio bi skandal. To što se desilo van stadiona, neće da bude nikakva olakšavajuća oklonost. Sve je tu kristalno jasno, ko je i šta radio u predigri meča pod oznakom UEFA.

Ovakav klub treba da ostane u granicama svoje organičenosti.

Kurir sport/Slobodna Dalmacija

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