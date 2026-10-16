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Postoje trke u kojima se mere brzina, izdržljivost i snaga, ali retke su one u kojima svaki korak nosi mnogo veću poruku. Upravo je takva bila trka Invictus challenge by Fondacija Mozzart na Fruškoj gori, gde se među šumskim stazama i preprekama, ovog puta trčalo srcem za decu sa ahondroplazijom, za njihove snove i bezbrižnije detinjstvo.

Svaki pređeni metar i savladana prepreka na Fruškoj gori postali su simbol istrajnosti, hrabrosti i vere da se zajedničkim snagama mogu pomerati granice. Jer dok su se učesnici suočavali sa fizičkim izazovima na stazi, u središtu ove priče bili su mališani iz Udruženja „Deca sa Ahondroplazijom Srbije“, čija svakodnevica donosi drugačije izazove, ali čiji snovi nisu ništa manji od snova njihovih vršnjaka.

Foto: TouchNtouch produkcija

„Mi smo mlado udruženje koje su osnovali roditelji sa jasnim i važnim ciljem da se izbore za dostupnost inovativne terapije za svu decu sa ahondroplazijom u Srbiji. Iza ove inicijative stoje roditelji koji najbolje znaju koliko je važno da njihova deca dobiju priliku za kvalitetniji život, ali i da se o ovom genetskom poremećaju više govori, da se podigne svest javnosti i da se otvore vrata novim mogućnostima lečenja. Podrška nije samo donacija, to je poverenje u nečiju ideju i prilika da ona postane stvarnost. Hvala Fondaciji Mozzart što je prepoznala naše potrebe, ideje i inicijative, ali pre svega potencijal da zajedno stvaramo promene koje će imati stvaran značaj za decu sa ahondroplazijom i njihove porodice”, poručuju predstavnici Udruženja. Oktobar ove godine za Udruženje „Deca sa Ahondroplazijom Srbije“ ima dodatni značaj. U okviru Zelenog oktobra, meseca tokom kojeg promovišu svoje aktivnosti, udruženje nastoji da poveća vidljivost ahondroplazije i podstakne javnost da se bolje upozna sa izazovima sa kojima se suočavaju deca i njihove porodice. Posvećivanje trke upravo ovoj temi dalo je toj inicijativi dodatnu snagu i omogućilo da se poruka o važnosti podrške proširi i izvan uobičajenih okvira.

Foto: TouchNtouch produkcija