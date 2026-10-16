Koracima snage i srca: Velika završnica Invictus trke na Fruškoj gori posvećena deci sa ahondroplazijom
Postoje trke u kojima se mere brzina, izdržljivost i snaga, ali retke su one u kojima svaki korak nosi mnogo veću poruku. Upravo je takva bila trka Invictus challenge by Fondacija Mozzart na Fruškoj gori, gde se među šumskim stazama i preprekama, ovog puta trčalo srcem za decu sa ahondroplazijom, za njihove snove i bezbrižnije detinjstvo.
Svaki pređeni metar i savladana prepreka na Fruškoj gori postali su simbol istrajnosti, hrabrosti i vere da se zajedničkim snagama mogu pomerati granice. Jer dok su se učesnici suočavali sa fizičkim izazovima na stazi, u središtu ove priče bili su mališani iz Udruženja „Deca sa Ahondroplazijom Srbije“, čija svakodnevica donosi drugačije izazove, ali čiji snovi nisu ništa manji od snova njihovih vršnjaka.
„Mi smo mlado udruženje koje su osnovali roditelji sa jasnim i važnim ciljem da se izbore za dostupnost inovativne terapije za svu decu sa ahondroplazijom u Srbiji. Iza ove inicijative stoje roditelji koji najbolje znaju koliko je važno da njihova deca dobiju priliku za kvalitetniji život, ali i da se o ovom genetskom poremećaju više govori, da se podigne svest javnosti i da se otvore vrata novim mogućnostima lečenja. Podrška nije samo donacija, to je poverenje u nečiju ideju i prilika da ona postane stvarnost. Hvala Fondaciji Mozzart što je prepoznala naše potrebe, ideje i inicijative, ali pre svega potencijal da zajedno stvaramo promene koje će imati stvaran značaj za decu sa ahondroplazijom i njihove porodice”, poručuju predstavnici Udruženja.
Oktobar ove godine za Udruženje „Deca sa Ahondroplazijom Srbije“ ima dodatni značaj. U okviru Zelenog oktobra, meseca tokom kojeg promovišu svoje aktivnosti, udruženje nastoji da poveća vidljivost ahondroplazije i podstakne javnost da se bolje upozna sa izazovima sa kojima se suočavaju deca i njihove porodice. Posvećivanje trke upravo ovoj temi dalo je toj inicijativi dodatnu snagu i omogućilo da se poruka o važnosti podrške proširi i izvan uobičajenih okvira.
„U oktobru, mesecu širenja svesti o ahondroplaziji, posebno nas raduje što se naš veliki krug ljudi koji razumeju, podržavaju i veruju u ono što radimo dodatno proširio. Kako već dugo verujemo da sport ima moć da povezuje ljude, ruši barijere i pokreće promene, naš tim Hoću da rastem nije odoleo izazovu. Drago nam je što je Fondacija Mozzart postala deo naše priče“, poručuju iz Udruženja.
Nakon Petrovaradina, Štranda, Kopaonika i Novog Pazara trkom na Fruškoj gori spuštena je zavesa na ovogodišnji niz OCR Invictus challenge izazova, ali poruka koju je ova trka poslala nastavlja da živi. Ona podseća da snaga nije samo u mišićima, izdržljivosti i brzini, već i u spremnosti da zastanemo, saslušamo i pružimo ruku onima kojima je potrebna. Sa velike završnice na Fruškoj gori ove jeseni ponela se upravo poruka da kada trčimo jedni za druge, nijedna prepreka nije samo prepreka, a svaki korak može biti korak ka boljem i pravednijem svetu za svu decu.
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