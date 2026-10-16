Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Nikola Jokić je još jednom potvrdio status vladara pod obručima, pošto su ga generalni menadžeri NBA timova ponovo izglasali za prvog centra lige pred start sezone 2026/27.

Somborac je u tradicionalnom glasanju odneo pobedu sa 63 odsto glasova. Jedini preostali glasovi otišli su na račun Viktora Vembanjame (37%), koji se opasno približio u odnosu na prošlu godinu kada je Jokić zbrisao konkurenciju sa čak 97 odsto podrške, ali je kruna i dalje ostala u rukama srpskog asa.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić na meču protiv Klipersa Foto: JAVIER ROJAS / Zuma Press / Profimedia

Pored toga, Jokić je pokoriokonkurenciju u još nekoliko kategorija. Prvi operativci NBA klubova ubedljivo su ga proglasili najboljim dodavačem lige sa čak 87 odsto glasova, dok je Luka Dončić ostao daleko iza na drugom mestu sa skromnih sedam procenata.

Pored superiornog dodavanja, srpski centar je dobio i priznanje za košarkaški mozak lige, odneo je ubedljivu pobedu u kategoriji igrača sa najvećim koeficijentom inteligencije na terenu, sakupivši 67 odsto glasova.