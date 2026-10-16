BRUKA! HAJDUK SE IZVINJAVAO ZBOG JEZIVIH ISPADA TORCIDE! Klub se hitno oglasio posle NEZAPAMĆENOG SKANDALA u Splitu: "Ipak, uprkos svim našim naporima"
Pred utakmicu Hajduka i Ajaksa, domaća navijačka grupa „Torcida” napravila je jezivu uvertiru marširajući ka stadionu uz sramotne nacističke i ustaške parole.
Ulicama su odvanjali jezivi povici usmereni protiv Jevreja, skandiralo se Aušvicu, Adolfu Hitleru i ustaškom pokretu.
Tenzije se nisu smirile ni na stadionu, pošto se u jednom momentu prekinula utakmica. Torcida priredila bakljadu koja je izazvala reakciju organizatora.
Situacija je postala ozbiljna, pa se sa razglasa začulo upozorenje navijačima da smire situaciju i prestanu sa ponašanjem koje bi moglo da ugrozi nastavak susreta.
Spiker je upozorio da bi, ukoliko se incidenti nastave, utakmica mogla da bude prekinuta.
Dan kasnije, Hajduk se oglasio saopštenjem zbog svega što se desilo:
"Hajduk uvek stoji uz svoje navijače, koji su tokom svih ovih godina pružali bezrezervnu podršku i bili pokretačka snaga – navijače koji timu daju krila u najtežim trenucima.
Ipak, kada dođe do situacija poput današnje, naša je dužnost da se izvinimo onima koji su došli na stadion da bodre tim – koji se nakon 16 godina vratio u evropska takmičenja – kao i hiljadama onih koji su pred ekranima pratili ovu istorijsku pobedu nad Ajaksom.
Takođe upućujemo izvinjenje organizatorima takmičenja, kao i upravi i igračima Ajaksa, koji su prisustvovali scenama koje svakako ne želimo da budu povezane sa nama u Evropi. Hajduk je učinio sve što je mogao i što je bio dužan da učini u skladu sa propisima UEFA; ipak, uprkos svim našim naporima, dogodilo se nešto na šta nismo ponosni – mada smo, kao klub, spremni da preuzmemo odgovornost.
Ova velika i značajna pobeda tima ne sme biti u senci događaja za koje se nadamo da se nikada više neće ponoviti. Stoga pozivamo sve da nastave da pružaju snažnu podršku klubu i igračima – koji zaslužuju da igraju pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka umeju da stvore“, navodi se u saopštenju.