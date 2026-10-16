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Pred utakmicu Hajduka i Ajaksa, domaća navijačka grupa „Torcida” napravila je jezivu uvertiru marširajući ka stadionu uz sramotne nacističke i ustaške parole.

Ulicama su odvanjali jezivi povici usmereni protiv Jevreja, skandiralo se Aušvicu, Adolfu Hitleru i ustaškom pokretu.

Tenzije se nisu smirile ni na stadionu, pošto se u jednom momentu prekinula utakmica. Torcida priredila bakljadu koja je izazvala reakciju organizatora.

Situacija je postala ozbiljna, pa se sa razglasa začulo upozorenje navijačima da smire situaciju i prestanu sa ponašanjem koje bi moglo da ugrozi nastavak susreta.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Spiker je upozorio da bi, ukoliko se incidenti nastave, utakmica mogla da bude prekinuta.

Dan kasnije, Hajduk se oglasio saopštenjem zbog svega što se desilo:

"Hajduk uvek stoji uz svoje navijače, koji su tokom svih ovih godina pružali bezrezervnu podršku i bili pokretačka snaga – navijače koji timu daju krila u najtežim trenucima.

Ipak, kada dođe do situacija poput današnje, naša je dužnost da se izvinimo onima koji su došli na stadion da bodre tim – koji se nakon 16 godina vratio u evropska takmičenja – kao i hiljadama onih koji su pred ekranima pratili ovu istorijsku pobedu nad Ajaksom.

Takođe upućujemo izvinjenje organizatorima takmičenja, kao i upravi i igračima Ajaksa, koji su prisustvovali scenama koje svakako ne želimo da budu povezane sa nama u Evropi. Hajduk je učinio sve što je mogao i što je bio dužan da učini u skladu sa propisima UEFA; ipak, uprkos svim našim naporima, dogodilo se nešto na šta nismo ponosni – mada smo, kao klub, spremni da preuzmemo odgovornost.

Ova velika i značajna pobeda tima ne sme biti u senci događaja za koje se nadamo da se nikada više neće ponoviti. Stoga pozivamo sve da nastave da pružaju snažnu podršku klubu i igračima – koji zaslužuju da igraju pred punim tribinama, u atmosferi kakvu samo navijači Hajduka umeju da stvore“, navodi se u saopštenju.