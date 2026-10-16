Slušaj vest

Izveštač iz Lugana - Aleksandar Radonić

Ljuti su iz Crvene zvezde na suđenje nemačkog arbitra Florijana Badštubnera protiv Lugana u prvom kolu Lige konferencije.

Smatraju iz Crvene zvezde da su žestoko oštećeni, ne samo zbog spornog penala u sudijskoj nadoknadi, već i zbog prvog gola Lugana.

O čemu se zapravo radi? Naime, ljudi iz Crvene zvezde plasirali su spornu situaciju iz koje se jasno vidi da je strelac prvog gola za Lugano Albijan Ajeti bio ispred igrača srpskog prvaka.

Priložena je i fotografija na koj su izvučene linije.

Foto: Printscreen

VAR kod njihovog prvog gola. Kako ovo nije ofsajd - zapitali su se iz Crvene zvezde.

Ne mogu u Crvenoj zvezdi da se pomire sa odlukama Florijana Badštubnera iz Nemačke i njegovih pomoćnika Svena Vašickog i Filipa Hivea. Posebno tandema iz VAR sobe koji su činili Nemci Kristijan Dingert i Patrik Hanslbauer.

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Takođe, cela situacija u kaznenom prostoru crveno-belih koja je prethodila odluci Nemca da pokaže na belu tačku bila je prilično sumnjiva. Pre duela Bađa i fudbalera Lugana koji je doveo do penala, vezni fudbaler beogradskog tima je odgurnut sa leđa.

Trener Albert Rijera bio je ogorčen na suđenje ekipe iz Nemačke, pa je na konferenciji za medije posle utakmice rekao da će zatražiti od kluba da uputi zahtev UEFA, da ona istraži suđenje na utakmicama protiv Lugana i Viktorije u Plzenju.