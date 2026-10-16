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Fulam je poslednji na tabeli sa dva boda, pošto je u prvih šest utakmica pretrpeo četiri poraza uz dva remija, zbog čega je 43-godišnji španski trener pod pritiskom.

Uprkos navodima da bi još jedan poraz mogao da dovede do njegovog otkaza, Arbeloa je rekao da je za njega "ovo bila uobičajena nedelja", preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Nije ovde reč o meni, već o klubu, igračima i navijačima", naveo je on.

Fulam će u nedelju od 16 časova dočekati Hal i pokušaće da ostvari prvu pobedu u ligi ove sezone.

Fulam je prošlog vikenda protiv Ipsviča poveo golom Rajana Sesinjona u drugom poluvremenu i bio nadomak prve pobede u sezoni, ali je doživeo poraz pošto je u završnici primio dva gola.

U utakmici protiv Mančester junajteda, pre reprezentativne pauze, delovalo je da će Fulam osvojiti sva tri boda, ali je u završnici primio gol za 1:1.

"Nije reč o mojoj budućnosti. Kao što sam već rekao, ovde je reč o klubu i mojim igračima. Oni žele da budu nagrađeni za svoj trud i da odigraju utakmicu u kojoj će ostvariti pobedu za navijače. Oni to zaslužuju zbog podrške koju nam pružaju. To je važno za sve nas", rekao je Arbeloa.

1/6 Vidi galeriju Alvaro Arbeloa Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Oscar J Barroso / AFP / Profimedia

Arbeloa je ovog leta preuzeo Fulam, kada je potpisao trogodišnji ugovor i na klupi zamenio Marka Silvu.

Pre dolaska u Englesku kratko je bio privremeni trener Real Madrida.

Na pitanje da li veruje da igrači podržavaju njegove zamisli i da su spremni da ih sprovedu na terenu, Arbeloa je odgovorio da su oni to pokazali u prethodnim utakmicama.

"Radili su to većim delom utakmice protiv Ipsviča. Isto smo videli protiv Mančester junajteda i protiv Liverpula, kada smo na Enfildu odigrali 0:0. Moramo da pokušamo da zadržimo taj nivo igre svih 90 minuta. To je važno. Video sam koliko su igrači posvećeni kroz način na koji treniraju. Potpuno su usredsređeni na sutrašnju utakmicu", rekao je Arbeloa.