Zvezda se suočava sa jakim protivnikom iz Pariza. Kladionice favorizuju crveno-bele, a pobeda je imperativ.
Kvota
ŠTA KAŽU KLADIONICE PRED VEČERAŠNJI MEČ U ARENI? Zvezda je apsolutni favorit, pitanje pobednika se ne dovodi u pitanje!
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Košarkaše Crvene zvezde večeras od 20 sati očekuje novi izazov u Evroligi, pošto će u Beogradskoj areni ugostiti ekipu Pariza u utakmici šestog kola elitnog evropskog takmičenja.
Crveno-beli žele da pred domaćim navijačima nastave sa dobrim igrama i stignu do nove pobede, ali ih očekuje nimalo lak zadatak protiv francuskog predstavnika, koji je poznat po brzoj i agresivnoj košarci.
KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs
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Kladionice su ulogu favorita prepustile Zvezdi, te je kvota na crveno-bele 1.40, dok se trijumf gostujećeg tima plaća koeficijentom 3.80.
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