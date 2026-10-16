Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Košarkaše Crvene zvezde večeras od 20 sati očekuje novi izazov u Evroligi, pošto će u Beogradskoj areni ugostiti ekipu Pariza u utakmici šestog kola elitnog evropskog takmičenja.

Crveno-beli žele da pred domaćim navijačima nastave sa dobrim igrama i stignu do nove pobede, ali ih očekuje nimalo lak zadatak protiv francuskog predstavnika, koji je poznat po brzoj i agresivnoj košarci.

1/5 Vidi galeriju KK Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Kladionice su ulogu favorita prepustile Zvezdi, te je kvota na crveno-bele 1.40, dok se trijumf gostujećeg tima plaća koeficijentom 3.80.