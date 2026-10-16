Slušaj vest

Košarkaše Crvene zvezde večeras od 20 sati očekuje novi izazov u Evroligi, pošto će u Beogradskoj areni ugostiti ekipu Pariza u utakmici šestog kola elitnog evropskog takmičenja.

Crveno-beli žele da pred domaćim navijačima nastave sa dobrim igrama i stignu do nove pobede, ali ih očekuje nimalo lak zadatak protiv francuskog predstavnika, koji je poznat po brzoj i agresivnoj košarci.

KK Crvena zvezda  Foto: Pedja Milosavljevic, KK Crvena Zvezda, www.kkcrvenazvezda.rs

Kladionice su ulogu favorita prepustile Zvezdi, te je kvota na crveno-bele 1.40, dok se trijumf gostujećeg tima plaća koeficijentom 3.80.

Ne propustiteEvroligaZVEZDU PRED BITNU UTAKMICU EVROLIGE ČULA NAJVAŽNIJU VEST! Najbolji strelac Evrolige nije doputovao u Beograd!
ZVEZDA-PARIS_47.JPG
EvroligaARENA ĆE GORETI! Crveno-beli dočekuju Pariz, pobeda je imperativ! Evo gde možete pratiti prenos
zvezda-aris-50261.JPG
EvroligaIBON NAVARO OTVORIO DUŠU PRED MEČ ZVEZDE I PARIZA: "Sve se uvek svodi na očekivanja..."
ZVEZDA-BUDUCNOST_29.JPG
EvroligaZANIMLJIVA PROGNOZA KENDRIKA NANA! Zvezda u gornjem delu tabele, Partizanu ne daje nikakve šanse!
Kendrik Nan
EvroligaZAVIRITE U TRENING CRVENE ZVEZDE PRED MEČ PROTIV PARIZA! Ebuka Izundu je na parketu, ali... (GALERIJA)
KK Crvena zvezda 2.jpg

05:41
Ibon Navaro izjava pred Asvel Izvor: MONDO