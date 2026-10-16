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Odigrao je ove sezone momak iz Afrike svaki minut za Čukarički, stigao i do dresa reprezentacije svoje zemlje, a kao nagrada stigao je i novi ugovor sa Brđanima. U petak se Maiga u prostorijama kluba obavezao na vernost belo-crnima do 2029. godine.

„Drago mi je da sam produžio ugovor, to znači da klub ima veliko poverenje u mene, u ono što radim. Vrlo sam srećan ovde, daću svoj maksimum da uradimo lepe stvari u budućnosti“, kazao je Maiga po potpisivanju novog ugovora.

Dobre igre u Čukaričkom donele su Maigi i poziv u nacionalnu selekciju, pa je visoki štoper Brđana bio u sastavu tima i za mečeve kvalifikacija za Kup Afričkih nacija.

„To je veliki plus, reprezentacija je najviši nivo fudbala. Dobro sam radio ovde, zahvalio bih se i klubu, koji mi je pomogao da napredujem i da dostignem nivo da mogu da budem u nacionalnom timu“.

1/8 Vidi galeriju Proslava 100 godina FK Čukarički Foto: Fk Čukarički

Na pitanje da li mu je ovo najbolja sezona u karijeri, Maiga je rekao:

„Ne mogu još to da kažem, sezona ju toku, videćemo kako će se završiti. Ali, vrlo dobro se osećam ovde od početka sezone. Ipak, klub nije u najboljem trenutku, želim još više da radim, da pomognem da se podignemo na nivou na kojem želimo da budemo, na nivo na kojem Čukarički mora da bude“.

O narednoj utakmici protiv Zemuna Maiga je kratko kazao:

„Nemamo više prava da pričamo, previše smo to radili, vreme je da pokažemo kvalitet na terenu, da pokažemo ko smo mi, da odnosom prema igri i borbom i zalaganjem dođemo do pobede.“

Dodao je Maiga i da ne misli da ekipa ima psihološki problem i da će moći da se nosi sa pritiskom.

„Ne vidim to tako, jednostavno to je fudbal, dešava se, nije problem u psihologiji. Postoje takvi trenuci, ali treba da se podignemo i da budemo jaki. Opet, fudbal je posao u kojem konstantno pritisak postoji. Na nama je da zaboravimo na to kad izađemo na teren“, kazao je Ismael Maiga.