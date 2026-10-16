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Lisandro Martinez je, podsetimo, nakon poraza "crvenih đavola" od Atletiko Madrida u Ligi šampiona rekao da je klub potpuno zakazao kada je reč o pojačanjima i da trener Majkl Kerik raspolaže nedovoljno kvalitetnim igračkim sastavom.

Nekoliko dana kasnije argentinski fudbaler se izvinio zbog onoga što je rekao.

"Frustracija zbog poraza navela me je da izrazim svoja osećanja u trenutku koji možda nije bio odgovarajući. Zbog toga želim da se izvinim", rekao je Martinez.

1/4 Vidi galeriju Crveni karton za Lisandra Martineza Foto: Phil Duncan/Every Second Media / Shutterstock Editorial / Profimedia, Conor Molloy/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia

Odmah kažnjen

Prema navodima sa ostrva vezista je novčano kažnjen od strane kluba, a pominje se da je sada i njegova budućnost u klubu neizvesna.

Lisandru Martinezu ugovor ističe na kraju sezone, a Junajted još uvek nije odlučio da li da aktivira opciju produžetka za dodatnih 12 meseci. Nakon ovakvog raspleta pitanje je da li će doći do takve odluke.

Mančester u nedelju igra protiv Lidsa u Premijer ligi, biće zanimljivo videti da li je Argentinac u sastavu,ili ne.

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