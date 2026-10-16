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Generalni direktor FK Crvena zvezde, Zvezdan Terzić, obratio se novinarima na aerodromu pri povratku tima sa gostovanja u Luganu gde su crveno-beli poraženi sa 3:2.

“Nema veze koji je protivnik, ovako Zvezda treba da igra. Nismo srećni zbog poraza, Zvezda uvek stremi pobedama. Način na koji je Zvezda igrala nam daje za pravo da mislimo smo na pravom putu. Mi godinama pričamo i želimo španski način igre sa mnogo pasova, ofanzivno, visok pritisak. Videli smo Zvezdu koja je 85 minuta kontrolisala igru i utakmicu. To je razlog zašto smo doveli Rijeru. Naravno da je poraz bolan kada se prime dva gola u zadnjih pet minuta. Zato sam odlučio da se obratim vama i javnosti, navijačima”, počeo je Terzić obraćanje na aerodromu u Milanu i nastavio:

“Bez obzira na ovaj poraz, biće još mnogo pobeda i poraza u Zvezdi. Naš stav prema Rijeri, naša podrška se neće promeniti ni ako izgubi od Kopenhagena. Mi smo imali dva nokauta u ovom letnjem delu. Nismo se plasirali u LŠ, nismo otišli ni u LE. Ovu sezonu moramo da iskoristimo da pripremimo tim za naredne kvalifikacije. Ja ću bezobrazno reći da smo mi šampioni, verovatno će kritičari reći – “Evo Terza već govori da smo šampioni”, ali ja verujem u svoj klub, potencijale koje Zvezda ima na terenu i šest ili osam bodova koliko imamo prednosti nam daju za pravo da ćemo u maju slaviti. Moramo da iskoristimo ovu sezonu da pripremimo tim iz LŠ naredne sezone. Imamo smenu generacija.”

1/12 Vidi galeriju Foto galerija iz Lugana Foto: Starsport

Ističe prvi čovek kluba da Zvezda prolazi kroz sličan put kao Real Madrid. Dešava se svojevrsna smena generacije.

“Nama će otići neki igrači koji su ostavili veliki trag, pre svega tu mislim na Rodića, Kangvu, Bena, Katanića, Ivanića. Videli smo kada je Realu otišla na generacija, kičma tima, Kazemiro, Kros, Modrić, Benzema, džaba njima milijarda, kada nije lako kada ste u klubu koji traži da se pobeđuje. Mi ne možemo da razmišljamo kao navijači, da vodimo politiku kako misle navijači na forumima. Mi smo ozbiljni ljudi sa ogromnim iskustvom, ovo mi je 30. sezona kako rukovodim. Za 40 godina u fudbalu sam se nagledao i naslušao svakakvih priča. Mnoge su daleko od fudbala. Imamo ideju i cilj. Nama je cilj da napravimo podmlađivanje ekipe.”

Još jedan osvrt na Alberta Rijeru.

“Ne zameram Rijeri baš ništa. Evo samo da kažem, pošto se nije klub oglašavao za Kataija i Ivanića. Ono što je Rijera rekao na konferenciji za medije. On ih nije kaznio, igrači se sami kažnjavaju, postoji disciplinski pravilnik. Nije ih Rijera kaznio. Katai je dva meča van ekipe i novčano je kažnjen. On je sada u konkurenciji. Ivanić je bio povređen, odradio je trening. Sve te spekulacije i pokušaji da se stvori loša atmosfera u Zvezdi to pišite propalo. Znamo šta hoćemo, Rijera ima dvogodišnji ugovor i mnogo smo dugo hteli da ga dovedemo“.

Prezadovoljan je bio Terzić kako su crveno-beli izgledali 85 minuta.

“Vi znate da sam puno puta u nastupima pominjao da nije slučajno španski fudbal danas u svetu tu gde jeste i da želim da napredujemo, da učimo od najboljih. Moramo da pratimo trendove. Ta fobija koja je ranije bila oko naših klubova, to da se skloni od strane. Vidimo gde je reprezentacija i gde su mlađe selekcije. Imate Benfiku kao najbolji klub portugalskog fudbala, koji nemaju nijednog Portugalca u prvih 11, da ne govorimo o Englezima, gde se dešavaju takve utakmice. Pratim kritike, sve su dobronamerne. Razumemo i želje navijača i često veliki raskorak između želja i mogućnosti. Cilj je osvajanje šampionske titule i duple krune, da se prođe u nokaut fazu Lige konferencija. Posle ćemo videti da li ćemo dobiti neki engleski ili španski klub, tu je velika razlika. Da se da podrška Rijeri, da se nastavi putem. Ovo je juče bila 85 minuta simfonija fudbala. Tečne, atraktivne akcije, pričali smo sa igračima, prvi put su uživali u fudbalu.”

Za kraj - o igračkom kadru, ali i suđenju.

“Mislim da je on zadovoljan igračkim kadrom. On je rekao da ne bi menjao igrački kadar Zvezde za Ajntraht. Zadovoljan je, za LŠ ćemo uvažiti želje i zahteve. U januaru ćemo uraditi dopunsku selekciju. Biće tu poraza, rolerkostera. Rekao je da ne želi da obećava samo pobede, ali da će obećati atraktivan fudbal. To i ja obećavam. Da li je moglo da bude drugačije, jeste. Slažem se sa svim što je rekao za sudije. Ono je prestrogo, pokušavam da budem najblaži. Prestrogo dosuđen penal, ne sudi se to u poslednjem minutu, posebno što je UEFA dala instrukcije da se ne sviraju lako penali. Pričao sam sa sudijama Superlige koji imaju internacionalni znak, svi su rekli da nije penal. Ovo se dešava kao i protiv Plzenja, opet se desilo sada. Svi smo očekivali i želeli, ne mogu da verujem da nismo pobedili. To su dečije bolesti, da morate da istrpite mladog igrača. I kod prvog i kod drugog gola su direktni krivci, ali su igrači na ponos Zvezde i evropskog fudbala. To će biti manje i manje iz svake utakmice u utakmicu. Hoćemo da imamo spremne igrače za Ligu šampiona.”