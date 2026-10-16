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Utakmicama prvog kola danas će u Zagrebu početi prvi turnir novoformirane Regionalne lige u vaterpolu za žene. Vaterpolo savezi Srbije i Hrvatske nedavno su postigli dogovor o formiranju ove lige, u kojoj će se po četiri srpska i hrvatska kluba boriti za trofej.

Srbiju će u novom regionalnom takmičenju predstavljati četiri najbolje plasirane ekipe iz prethodne sezone: Vojvodina, Palilula, Partizan i Crvena zvezda, dok će hrvatski predstavnici biti Jadran Split, Mladost, Jug i Viktorija.

U okviru prvog kola danas će na bazenima Mladost u Zagrebu igrati:

Bazen 1:

19:00 ŽAVK Mladost – Partizan

20:30 Jadran ST – Palilula

Bazen 2:

19:00 ŽVK Jug – Crvena zvezda

20:30 ŽVK Viktorija – Vojvodina

Mečevi 2. i 3. kola na programu su u subotu, dok će poslednje kolo prvog turnira biti odigrano u nedelju.

Rezultate mečeva, tabelu i kompletan raspored možete pratiti na: https://hvs.hr/natjecanje/533/

Slađana Drezgić, selektorka ženske vaterpolo reprezentacije Srbije:

"Jako mi je drago što je došlo do ove saradnje i smatram da je ovo jako dobra stvar za ženski vaterpolo. Naši klubovi dugo nisu imali priliku da igraju neku ovakvu ligu. Smatram da će liga doneti bolji kvalitet utakmica i povoljno uticati na same klubove i igračice. Klubovi su oduševljeni ovakvom ligom. Srpski vaterpolo savez je uradio veliku stvar za ženski vaterpolo i hvala im na takvoj podršci. Nadam se da će ova liga zaživeti i da će imati kontinuitet u budućnosti".

Takmičenje se odvija kroz dva turnira (po jedan u Hrvatskoj i Srbiji). Svaka ekipa će na turnirima igrati protiv ekipa iz druge države, uz prenošenje rezultata međusobnih mečeva iz domaćeg prvenstva. Četiri najbolje plasirane ekipe nakon odigranih turnira obezbediće plasman na finalni turnir (fajnal-for).

Ženski klubovi iz Srbije i Hrvatske poslednji put su u Regionalnoj ligi igrali pre šest godina, kada su se za trofej borili Palilula, Crvena zvezda, splitski Jadran i Mladost.

Bonus video: