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Fudbaleri „stare dame“ dočekuju Kragujevčane u subotu od 17 časova, a Savić očekuje zahtevan meč.

– Očekuje nas zahtevna utakmica, protivnik je jasan, precizan, intenzivan, imaju svoje automatizme i znamo šta nas čeka i šta moramo da damo za tri boda. Očekuje nas sigurno interesantna utakmica i nadam se da će doći veliki broj navijača, jer nam to mnogo znači. Potrebna nam je pomoć svih kako – izjavio je Marko Savić.

Stanisavljević takođe očekuje utakmicu na rezultat.

– Igraće se na rezultat i smatram da je Radnički agresivna ekipa, motorički sposobna, tokom 90 minuta igraće se na visokom nivou. Znamo koje su njihove prednosti, ali i mane i nadam se da ćemo ih iskoristiti. Analizirali smo ih i verujemo da ćemo osvojiti tri boda – rekao je Stanisavljević.

Savić je pohvalio ofanzivni stil Kragujevčana, ali veruje u svoj tim.

– Ne bi trebalo nikog da pustimo da se nametne. Umeju da daju veliki broj golova, ali imamo i mi naše kvalitete. Želimo da njihove vrline svedemo na minimum, a da u prvi plan istaknemo naše.

1/3 Vidi galeriju Marko Savić na promociji u FK Vojvodina Foto: FK Vojvodina

Stanisavljević je istakao da mu gol u prošlom kolu u Nišu izuzetno znači.

– Gol mi dosta znači, videli ste i kako sam ga proslavio. To mi je bio prvi gol posle šest, sedam meseci i nadam se da će ih još biti – istakao je Stanisavljević.

Savić je za kraj odgovorio na pitanje o trendu smenjivanja trenera u Super ligi Srbije.

– I dalje je kod nas bitno šta je bilo za vikend, ako si pobedio dobro je, ako izgubiš nije. Nažalost, i dalje smo u tome. Zemun je smenio trenera posle četiri kola, možda su očekivali da budu u prve četiri ekipe. Iznenadili su se što nisu bili pa su smenili trenera. To je tako, mi treneri se ne pitamo, moramo da radimo svoj posao najbolje što znamo. Meni lično to ne stvara pritisak, mi smo fokusirani na rad i da radimo najbolje što možemo. Na kraju mora da nas oceni, ljudi u klubovima uzimaju odgovornost, neki promene četiri, pet trenera, a svi ostali ostaju. Samo su treneri problem, takva je situacija kod nas u fudbalu, ali i u Evropi postoji ta tendencija. Mi moramo da radimo najbolje što možemo, onda nas cene novinari, navijači pa i klub i na kraju ocenjuje naš rad – zaključio je Savić.