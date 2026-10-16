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Peti teniser sveta Rus Danil Medvedev plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju, pošto je danas posle tri seta pobedio Amerikanca Tomija Pola 6:3, 1:6, 6:3.

On je pobedio 17. igrača na ATP listi posle dva sata i devet minuta.

Novak Đoković - Danil Medvedev (polufinale turnira u Pekingu) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia

Rus je četiri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio tri brejka.

U polufinalu, Medvedev će igrati protiv Španca Rafaela Hodara.

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Danil Medvedev o Novaku Đokoviću Izvor: Youtube/Australian open