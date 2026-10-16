Danil Medvedev se plasirao u polufinale mastersa u Šangaju pobedom nad Tomijem Polom rezultatom 6:3, 1:6, 6:3.
Tenis
MEDVEDEV SE POSLE DRAME PLASIRAO U POLUFINALE ŠANGAJA! Tomi Pol osvojio drugi set, pa posrnuo u trećem! Rus sada ide na Hodara
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Peti teniser sveta Rus Danil Medvedev plasirao se u polufinale mastersa u Šangaju, pošto je danas posle tri seta pobedio Amerikanca Tomija Pola 6:3, 1:6, 6:3.
On je pobedio 17. igrača na ATP listi posle dva sata i devet minuta.
Novak Đoković - Danil Medvedev (polufinale turnira u Pekingu) Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia
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Rus je četiri puta oduzeo servis protivniku, koji je napravio tri brejka.
U polufinalu, Medvedev će igrati protiv Španca Rafaela Hodara.
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