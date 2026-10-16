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Posle više od dve decenije provedene na fudbalskim terenima, Žarko Udovičić spreman je za potpuno novi izazov!

Nekadašnji kapiten Mladosti iz Lučana završio je profesionalnu karijeru, a već nekoliko dana kasnije potvrdio da će se oprobati u rijalitiju „Elita 10“. Kako Kurir ekskluzivno saznaje, za ulazak u rijaliti navodno će do kraja godine da inkasira blizu - 100.000 evra?!

Od kapitenske trake do života pred kamerama!

Vest da će se Udovičić naći među učesnicima „Elite 10“ iznenadila je ljubitelje fudbala, budući da je donedavno bio aktivan na terenima i nosio kapitensku traku superligaša iz Lučana.

1/7 Vidi galeriju Žarko Udovičić Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Kurir je prvi najavio mogućnost njegovog ulaska u rijaliti, a nekadašnji fudbaler potom je potvrdio da je prihvatio ponudu produkcije i da u petak ulazi u Belu kuću.

- U petak ulazim u „Elitu“. Kreće neka nova priča, prihvatio sam tu ponudu i idem da probam. Nov sam u svemu tome. Mislim da nema igrača koji je pre mesec i po dana igrao utakmicu protiv Zemuna sa kapitenskom trakom na ruci, a sada ulazi u rijaliti. Eto, to sam ja. Idem da probam - poručio je Udovičić u razgovoru za Mozzart Sport.

Čeka ga potpuno drugačiji život

Udovičić je 8. oktobra objavio da završava profesionalnu karijeru, u 39. godini, posle više od dve decenije fudbala. Iako, kako je sam istakao, fizički i mentalno još nije osećao da je došlo vreme za penziju, novi angažman u Superligi nije pronašao.

Priznao je da je do poslednjeg trenutka čekao ponudu nekog domaćeg superligaša, ali da nije želeo da nastavi karijeru u nižem rangu takmičenja. Tako se otvorio prostor za novo poglavlje, i to pred televizijskim kamerama.

Ja hoću ovamo malo i da se odmorim, fizički da se odmorim, a videćemo psihički kako će to izgledati jer mi je sve to potpuno novo - rekao je Udovičić, a preneo je Mondo.

Od Lučana do trofeja u Poljskoj

Tokom bogate karijere Udovičić je nastupao za Moravu iz Katrge, Slobodu iz Užica, Mladost iz Lučana, Napredak iz Kruševca i Novi Pazar, dok je značajan deo fudbalskog puta proveo u Poljskoj.

Nosio je dresove Zaglebja iz Sosnovjeca, Lehije iz Gdanjska i Rakova iz Čestohove. Sa Lechijom je osvojio Superkup Poljske, a sa Rakovom Kup Poljske.

Posebno je bio vezan za Mladost iz Lučana, u kojoj je u dva navrata odigrao 250 utakmica, postigao 16 golova i zabeležio 14 asistencija. Prolećnim pogotkom pomogao je ekipi da obezbedi opstanak, a novu sezonu započeo je kao kapiten.

Ipak, umesto nastavka fudbalske priče, odlučio je da se oproba u svetu rijalitija.

Da li će mu iskustvo iz svlačionice pomoći da se snađe u Beloj kući i opravda očekivanja produkcije, ostaje da se vidi. Jedno je sigurno – posle više od 500 utakmica u karijeri, Udovičića čeka teren na kojem će pravila biti potpuno drugačija.

00:23 Rade Krunić Crvena zvezda Lugano Izvor: Kurir