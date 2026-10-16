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Fifa je u petak potvrdila da je odluku prethodnih dana potvrdilo i njeno žalbeno telo, nakon prvobitne presude disciplinske komisije.

Sporni povici čuli su se u desetom i 47. minutu utakmice odigrane 31. marta na stadionu Espanjola, koja je završena bez golova.

Reprezentativac Španije i fudbaler Barselone Lamin Jamal, koji je musliman, osudio je ponašanje navijača, ocenivši da je reč o nepoštovanju i neprihvatljivom postupku.

"Korišćenje religije za provociranje na terenu čini vas neukim i rasistički nastrojenim", napisao je Jamal u aprilu na društvenoj mreži Instagram. On nije bio direktna meta uvredljivih povika.

Disciplinske sudije Fifa ocenile su da su bile neophodne stroge sankcije, ali su istakle da je ovo prvi takav prekršaj Fudbalskog saveza Španije, koji je brzo reagovao i osudio incident.

1/15 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Španije Foto: Giorgi ARJEVANIDZE / AFP / Profimedia

Fifa je naložila da 15 odsto kapaciteta stadiona na narednoj domaćoj prijateljskoj utakmici Španije bude zatvoreno ili namenjeno posebnim društvenim grupama, poput porodica, studenata i organizacija koje se bore protiv diskriminacije.

Naredni domaći prijateljski meč Španije očekuje se u junu 2027. ili martu 2028. godine.

Disciplinska komisija pohvalila je španske zvaničnike zbog preventivnih mera pre utakmice, saradnje sa sudijama i nadležnim organima, javne osude spornih povika i napora da se identifikuju odgovorni navijači.