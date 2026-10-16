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Ambasada Izraela u Zagrebu je osudila antisemitske incidente koji su šokirali planetu uoči fudbalske utakmice splitskog Hajduka i Ajaksa u Splitu.

"Ambasada Izraela je duboko šokirana teškim antisemitskim incidentom koji se juče dogodio u Splitu i najoštrije ga osuđuje", navodi se u objavi na društvenim mrežama.

U saopštenju se ističe da takve incidente moraju nedvosmileno i odlučno da osude sva nadležna tela.

Vlada Hrvatske je u četvrtak uveče na mreži "X" saopštila da snažno osuđuje nedopustive povike slavljenja nacističkog režima koji su zabeleženi tokom navijačke šetnje do stadiona.

1/5 Vidi galeriju Torcida na meču Hajduk Split - Ajaks Foto: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Kako su preneli hrvatski mediji, deo navijačke grupe Torcida skandirao je antisemitske i nacističke uzvike poput "Gazi Židove", "Aušvic", "Ustaj Adolfe" i "Ajmo ustaše".

Hitna odluka

UEFA momentalno, već danas, mora da pokaže da njena borba protiv mržnje nije samo marketinška parola. Ako se na ulicama grada domaćina evropske utakmice otvoreno veličaju Hitler i ustaše, a drugima upućuju pretnje i pozivi na nasilje, onda je najmanje što javnost može da očekuje jasna reakcija nadležnih institucija i odgovarajuća primena pravila.

U Evropi koja pamti Holokaust, Aušvic ne može da bude navijačka pesma, Hitler ne može da bude idol, a ustaštvo ne može da se predstavlja kao bezazlena provokacija.

Evropi u 2026. godini klub čiji navijači to rade - ne treba. Sve osim višegodišnjeg izbacivanja Hajduka iz Evrope bio bi skandal. To što se desilo van stadiona, neće da bude nikakva olakšavajuća oklonost. Sve je tu kristalno jasno, ko je i šta radio u predigri meča pod oznakom UEFA.

Ovakav klub treba da ostane u granicima svoje organičenosti.

Ove bolesnike nazvali su pravim imenom u tekstu na sajtu Index.hr. Doduše, za bakljadu. Za "Adolfe, ustaj" nisu dobili takve epitete.

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