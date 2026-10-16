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U narednih deset dana madridski klub očekuju gostovanja Espanjolu i Štutgartu, kao i domaći duel protiv Deportiva. Nakon toga sledi utakmica sa Alavesom, a potom i dva velika izazova, pošto će Bajern i Barselona gostovati na stadionu "Metropolitano".

Ti mečevi mogli bi značajno da utiču na ambicije Atletika u borbi za trofeje, zbog čega bi eventualno duže odsustvo iskusnog veziste predstavljalo veliki udarac za ekipu.

Simeone ima nekoliko mogućnosti za popunu mesta u veznom redu, ali postoje razlozi za zabrinutost. Pablo Barrios i Džoni Kardoso, koji trenutno čine standardni tandem na sredini terena, imali su više problema sa povredama prošle sezone, dok je Morten Hjulmand, koji je na početku bio standardan, u međuvremenu izgubio mesto u timu.

Atletiko bi tako u ključnom delu sezone mogao da ostane bez svog kapitena, koji je u utorak dobio veliku podršku navijača nakon smrti majke.