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Meč na Parkenu bio je posebno emotivan za meksičkog desnog beka Rodriga Ueskasa, koji je odigrao poslednjih dvadesetak minuta nakon što je punih godinu dana pauzirao zbog teške povrede prednnjeg ukrštenih ligamenata.

Posle poslednjeg zvižduka, 23-godišnji fudbaler nije oklevao da naglas izgovori najsmelije ciljeve.

"Bićemo šampioni i osvojićemo duplu krunu. Zapravo, osvojićemo triplu krunu zajedno sa Ligom konferencije! Borimo se da osvojimo sve. Biće nam potrebni svi igrači, kompletan stručni štab i navijači, ali ići ćemo do kraja. Naravno da možemo da osvojimo Ligu konferencije", samouveren je bio Ueskas.

Uertas smatra da Kopenhagen da može da osvojite Ligu konferencija.

"Naravno. Sve je moguće i mi ćemo se boriti sa svim što imamo", zaključio je Ueskas.

Sa nešto umerenijim, ali podjednako jasnim stavom govorio je i šef stručnog štaba Bo Svenson.

"Imamo zacrtan cilj da napravimo razliku u tri takmičenja, a pobede poput ove nam pomažu u tome. Jedna je stvar to što nam pomaže da dobro započnemo Ligu konferencija, ali takođe pomaže i unutar same ekipe da shvatimo ko smo, šta treba da budemo i šta je to što moramo da nastavimo da negujemo“, naglasio je Svenson.