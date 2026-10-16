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Argentinski napadač odigrao je ceo meč protiv Klub Briža u Ligi šampiona u utorak i postigao dva gola u porazu Intera 3:4. Međutim, lekarski pregledi obavljeni u četvrtak pokazali su da je došlo do istegnuća mišića zadnje lože leve noge.

"Odsustvovaće neko vreme. Nisam lekar, dobio sam procenu trajanja oporavka i verovatno će se vratiti posle reprezentativne pauze", rekao je trener Intera Kristijan Kivu.

Lautaro će sigurno propustiti subotnje gostovanje Bolonji i utakmicu Lige šampiona protiv Šahtjora, koja je na programu u sredu. Nakon toga Inter očekuju dueli sa Fjorentinom i Venecijom, pre gradskog derbija sa Milanom.

Inter će pre reprezentativne pauze igrati još protiv Fejenorda i Koma, dok ih prvi meč nakon pauze očekuje 22. novembra na gostovanju Atalanti.

Martinez je ove sezone postigao šest golova na sedam utakmica u Ligi šampiona i Seriji A. Prošle sezone bio je najbolji strelac italijanskog prvenstva sa 17 pogodaka, čime je drugi put u karijeri osvojio tu nagradu.

(Beta)