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Tebas je u petak na društvenim mrežama objavio opširnu poruku u kojoj je kritikovao televizijski kanal Real Madrida, koji redovno objavljuje snimke spornih sudijskih odluka sa utakmica koje očekuju 15-strukog prvaka Evrope.

Predsednik La Lige uporedio je takav način delovanja sa metodama Jozefa Gebelsa, ministra propagande nacističke Nemačke tokom Drugog svetskog rata.

"Uprava Real Madrida ima čitav orkestar glasnogovornika, a sam klub predvodi taj orkestar. Scenario je uvek isti: izdvoje se situacije koje im odgovaraju, ponavlja se navodna nepravda, podstiče sumnja i imenuju neprijatelji. To podseća na propagandne tehnike koje je koristio Gebels", napisao je Tebas.

On je naglasio da se poređenje odnosi isključivo na tehnike propagande, a ne na ideologiju ili navijače Real Madrida.

Madridski klub odgovorio je saopštenjem u kojem je ocenio da Tebas nije sposoban da obavlja funkciju predsednika organizacije koja predstavlja vodeće španske klubove. Real je zatražio njegovu "neopozivu ostavku".

"Ponavljano ponašanje Havijera Tebasa pokazuje nedostatak neutralnosti, poštovanja i nepristrasnosti, što je nespojivo sa njegovom institucionalnom odgovornošću. Njegovi stalni napadi na Real Madrid i na one koji zahtevaju transparentnost i promene predstavljaju, prema našem mišljenju, istinsku pošast španskog fudbala", navodi se u saopštenju.

Sukob između Tebasa i predsednika Reala Florentina Peresa traje godinama, a u raspravu se uključio i trener madridskog kluba Žoze Morinjo, koji je takođe kritikovao suđenje i tvrdio da sudijske odluke redovno idu na štetu njegove ekipe.

Real je i u septembru tražio Tebasovu ostavku, nakon što je predsednik La Lige kritikovao klub zbog napada na sudijsku ekipu posle poraza od Atletiko Madrida 1:2.

U najnovijem saopštenju madridski klub ponovo je ukazao i na istragu o navodnim višegodišnjim isplatama Barselone zvaničniku sudijske komisije Fudbalskog saveza Španije, uz ocenu da Tebas nije učinio dovoljno po tom pitanju.

(Beta)