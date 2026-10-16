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Dok se čeka konačna odluka o eventualnim sankcijama za "građane", nekadašnji menadžer Mančester junajteda Luj van Gal smatra da je njegova sudbina na "Old Trafordu" možda mogla da bude drugačija da su svi klubovi imali ravnopravne uslove.

1/9 Vidi galeriju Luj van Gal Foto: Profimedia, EPA/MARTIN DIVISEK, AP

Legendarni Holanđanin dobio je otkaz u Junajtedu u maju 2016. godine, uprkos tome što je u poslednjoj sezoni osvojio FA kup.Posla ga je koštala činjenica da nije uspeo da obezbedi plasman u Ligu šampiona, pošto je njegov tim prvenstvo završio na petom mestu, iza gradskog rivala Sitija.

Van Gal ni danas ne krije koliko ga je taj rasplet pogodio.

"Ta sezona je verovatno bila presudna za mene u Junajtedu. Sve što je usledilo, sva patnja, krenula je od te sezone kada se nismo plasirali u Ligu šampiona", poručio je Holanđanin.

Van Gal smatra da bi borba za mesta koja vode u elitno evropsko takmičenje izgledala drugačije da su svi klubovi poslovali pod jednakim uslovima.

"Da su uslovi bili ravnopravni, siguran sam da bi sve bilo drugačije", istakao je nekadašnji trener Junajteda.

Mančester siti se suočava sa optužbama za brojna kršenja finansijskih pravila tokom višegodišnjeg perioda, a slučaj je pokrenuo veliko interesovanje u engleskom i evropskom fudbalu.