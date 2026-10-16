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Endrjuz (31), koji je igrao na poziciji drugog reda, pronađen je mrtav u hotelskoj sobi na ostrvu Ile de Re, gde je ekipa Lajonsa bila smeštena pred utakmicu. Prema rečima tužioca iz La Rošela Arnoa Laraiza, pronađen je u tuš-kabini koja je bila zaključana iznutra, oko sat vremena nakon što je koristio hamam.

Južnoafrički ragbi savez saopštio je da je Endrjuz preminuo nakon pada. Pokrenuta je istraga o uzroku smrti, a biće obavljena i obdukcija. Tužilac je naveo da za sada nema indicija da je u smrt igrača umešana treća osoba.

"Slomljeni smo zbog Hajronove smrti. Nije bio samo talentovan ragbista već i dragocen član naše porodice Lajonsa, kojoj se pridružio ove sezone", izjavio je izvršni direktor kluba Rudolf Štrauli.

Lajonsi su potvrdili da će u subotu odigrati utakmicu protiv La Rošela, u čast preminulog saigrača. Francuski klub najavio je da će pre početka meča biti održan minut odavanja počasti.

Endrjuz je tokom karijere nastupao i za južnoafrički KZN Šarks, kao i za engleski Sale Šarks, za koji je odigrao 45 utakmica.

"Hajron je bio sjajan čovek i saigrač. Bio je izuzetno vešt na terenu, a van njega osoba s kojom je svako želeo da provede vreme. Bio je duhovit i harizmatičan na svoj poseban, suptilan način i svi su ga voleli", rekao je direktor ragbija Sale Šarksa Aleks Sander.